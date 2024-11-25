Смачний м’ясний салат "Принц" — королівська страва для зимових свят

Смачний і ситний м'ясний салат "Принц" на зимові свята
М’ясний салат "Принц" стане справжньою прикрасою вашого святкового столу. Ситний, ніжний і надзвичайно смачний — ця страва обов’язково сподобається вашим гостям на зимових святах.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- відварене м’ясо 300 г;
- солоні огірки 2-3 шт.;
- часник 2 зубки;
- варені яйця 3 шт.;
- твердий сир 150 г;
- волоські горіхи;
- майонез.
Спосіб приготування
М’ясо покласти у киплячу воду, варити 10 хвилин і зменшити вогонь. Так на малому вогні готувати ще приблизно годину. Охолоджуватися м’ясо залишаємо у бульйоні.
Нарізати м’ясо на кубики, додати сіль, перець, майонез і перемішати. Квашені огірки нарізати тонкими півкільцями і змішати з часником.
Яйця і твердий сир натерти на дрібну тертку. Горіхи подрібнити зручним для вас способом.
Перший шар — м’ясо, далі огірки. На огірки викласти яйця і змастити майонезом. Сир і знов майонез.
Посипати горіхами і готово. Шари можна повторити ще раз.
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