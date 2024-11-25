Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Смачний і ситний м'ясний салат "Принц" на зимові свята arrow

Смачний і ситний м'ясний салат "Принц" на зимові свята

25 листопада 2024 14:55
Марина Євтягіна - Редактор
Смачний м’ясний салат "Принц" — королівська страва для зимових свят
М'ясний салат. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Марина Євтягіна - Редактор

М’ясний салат "Принц" стане справжньою прикрасою вашого святкового столу. Ситний, ніжний і надзвичайно смачний — ця страва обов’язково сподобається вашим гостям на зимових святах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • відварене м’ясо 300 г;
  • солоні огірки 2-3 шт.;
  • часник 2 зубки;
  • варені яйця 3 шт.;
  • твердий сир 150 г;
  • волоські горіхи;
  • майонез. 

Спосіб приготування 

М’ясо покласти у киплячу воду, варити 10 хвилин і зменшити вогонь. Так на малому вогні готувати ще приблизно годину. Охолоджуватися м’ясо залишаємо у бульйоні.

null
М’ясо у воді. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати м’ясо на кубики, додати сіль, перець, майонез і перемішати. Квашені огірки нарізати тонкими півкільцями і змішати з часником.

null
Приготування салата. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Яйця і твердий сир натерти на дрібну тертку.  Горіхи подрібнити зручним для вас способом.

null
Солоні огірки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Перший шар — м’ясо, далі огірки. На огірки викласти яйця і змастити майонезом. Сир і знов майонез.

null
Волоські горіхи. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Посипати горіхами і готово. Шари можна повторити ще раз.

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу. 

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин. 

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії. 

Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік. 

А замість "Олів'є" пропонуємо спробувати — новий рецепт шикарного салату "Віночок". 

рецепти меню салат закуска Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:59 Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ

15:59 Ціни не співпадають з чеком — чи повинні клієнти платити більше

15:58 Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

15:37 У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:35 Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

15:34 Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

15:34 Зеленський поговорив з Сирським — яка ситуація на фронті

15:25 Які речі видає держава мобілізованим та як часто їх замінюють

15:18 У Харкові знову пролунали вибухи

15:59 Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ

15:59 Ціни не співпадають з чеком — чи повинні клієнти платити більше

15:58 Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

15:37 У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

15:35 Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:34 Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

15:34 Зеленський поговорив з Сирським — яка ситуація на фронті

15:25 Які речі видає держава мобілізованим та як часто їх замінюють

15:18 У Харкові знову пролунали вибухи

15:14 Росія почала співпрацювати з КНДР у спорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК