Смачний м’ясний салат "Принц" — королівська страва для зимових свят

М'ясний салат. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

М’ясний салат "Принц" стане справжньою прикрасою вашого святкового столу. Ситний, ніжний і надзвичайно смачний — ця страва обов’язково сподобається вашим гостям на зимових святах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

відварене м’ясо 300 г;

солоні огірки 2-3 шт.;

часник 2 зубки;

варені яйця 3 шт.;

твердий сир 150 г;

волоські горіхи;

майонез.

Спосіб приготування

М’ясо покласти у киплячу воду, варити 10 хвилин і зменшити вогонь. Так на малому вогні готувати ще приблизно годину. Охолоджуватися м’ясо залишаємо у бульйоні.

М’ясо у воді. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати м’ясо на кубики, додати сіль, перець, майонез і перемішати. Квашені огірки нарізати тонкими півкільцями і змішати з часником.

Приготування салата. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Яйця і твердий сир натерти на дрібну тертку. Горіхи подрібнити зручним для вас способом.

Солоні огірки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Перший шар — м’ясо, далі огірки. На огірки викласти яйця і змастити майонезом. Сир і знов майонез.

Волоські горіхи. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Посипати горіхами і готово. Шари можна повторити ще раз.

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