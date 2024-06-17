Что приготовить из баклажанов — теплый салат на ужин за 30 минут

Салат с баклажанами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусная закуска из баклажанов и перца. Попробуйте приготовить, вам точно понравится. Теплый салат, который прекрасно подойдет для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

баклажаны 1 кг;

перец болгарский 1 кг;

укроп и петрушка;

чеснок 1 головка.

Для маринада:

вода 200 г;

соль 1 ч.л.;

сахар 2 ст.л.;

уксус 9% 2 ст.л.

Способ приготовления

Нарезать баклажаны и перец на ломтики. Смазать растительным маслом и запечь 15-20 минут при температуре 200 ºС. Или можно обжарить на сковороде.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок, мелко нарезать зелень. Смешать. Выложить слоями: баклажаны, зелень с чесноком, перец и т.д.

Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В воду для маринада добавить соль, сахар, дать закипеть. Как только закипит, снять с огня. Добавить уксус. Залить маринадом овощи. Накрыть крышкой.

Чеснок и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать остыть, поставить в холодильник на сутки, чтобы хорошо промариновались. Но можно есть уже через 2-3 часа.

Баклажаны и перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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