Что приготовить из баклажанов — теплый салат на ужин за 30 минут

Вкусный теплый салат из баклажанов на ужин за 30 минут
Очень вкусная закуска из баклажанов и перца. Попробуйте приготовить, вам точно понравится. Теплый салат, который прекрасно подойдет для ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- баклажаны 1 кг;
- перец болгарский 1 кг;
- укроп и петрушка;
- чеснок 1 головка.
Для маринада:
- вода 200 г;
- соль 1 ч.л.;
- сахар 2 ст.л.;
- уксус 9% 2 ст.л.
Способ приготовления
Нарезать баклажаны и перец на ломтики. Смазать растительным маслом и запечь 15-20 минут при температуре 200 ºС. Или можно обжарить на сковороде.
Измельчить чеснок, мелко нарезать зелень. Смешать. Выложить слоями: баклажаны, зелень с чесноком, перец и т.д.
В воду для маринада добавить соль, сахар, дать закипеть. Как только закипит, снять с огня. Добавить уксус. Залить маринадом овощи. Накрыть крышкой.
Дать остыть, поставить в холодильник на сутки, чтобы хорошо промариновались. Но можно есть уже через 2-3 часа.
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