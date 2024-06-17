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Вкусный теплый салат из баклажанов на ужин за 30 минут

17 июня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из баклажанов — теплый салат на ужин за 30 минут
Салат с баклажанами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная закуска из баклажанов и перца. Попробуйте приготовить, вам точно понравится. Теплый салат, который прекрасно подойдет для ужина. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • баклажаны 1 кг;
  • перец болгарский 1 кг;
  • укроп и петрушка;
  • чеснок 1 головка.

Для маринада:

  • вода 200 г;
  • соль 1 ч.л.;
  • сахар 2 ст.л.;
  • уксус 9% 2 ст.л.

Способ приготовления 

Нарезать баклажаны и перец на ломтики. Смазать растительным маслом и запечь 15-20 минут при температуре 200 ºС. Или можно обжарить на сковороде.

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Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок, мелко нарезать зелень. Смешать. Выложить слоями: баклажаны, зелень с чесноком, перец и т.д.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В воду для маринада добавить соль, сахар, дать закипеть. Как только закипит, снять с огня. Добавить уксус. Залить маринадом овощи. Накрыть крышкой. 

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Чеснок и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать остыть, поставить в холодильник на сутки, чтобы хорошо промариновались. Но можно есть уже через 2-3 часа. 

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Баклажаны и перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.

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