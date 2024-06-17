Що приготувати з баклажанів – теплий салат на вечерю за 30 хвилин

Салат із баклажанами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна закуска з баклажанів та перцю. Спробуйте приготувати, вам точно сподобається. Теплий салат, який чудово підійде для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

баклажани 1 кг;

болгарський перець 1 кг;

кріп та петрушка;

часник 1 головка.

Для маринаду:

вода 200 г;

сіль 1 ч.л.;

цукор 2 ст.л.;

оцет 9% 2 ст.

Спосіб приготування

Нарізати баклажани та перець на скибочки. Змастити олією і запекти 15-20 хвилин за температури 200 ºС. Або можна обсмажити на сковороді.

Баклажани нарізані. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити часник, дрібно порізати зелень. Змішати. Викласти шарами: баклажани, зелень із часником, перець тощо.

Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У воду маринаду додати сіль, цукор, дати закипіти. Як тільки закипить, зняти з вогню. Додати оцет. Залити овочі маринадом. Накрити кришкою.

Часник та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати охолонути, поставити в холодильник на добу, щоб все добре промаринувалося. Але можна їсти вже за 2-3 години.

Баклажани та перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про сучасний рецепт із Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна баклажанна закуска на звичайний або святковий стіл.

Ще ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.