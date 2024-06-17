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Смачний теплий салат із баклажанів на вечерю за 30 хвилин

17 червня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з баклажанів – теплий салат на вечерю за 30 хвилин
Салат із баклажанами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна закуска з баклажанів та перцю. Спробуйте приготувати, вам точно сподобається. Теплий салат, який чудово підійде для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • баклажани 1 кг;
  • болгарський перець 1 кг;
  • кріп та петрушка;
  • часник 1 головка.

Для маринаду:

  • вода 200 г;
  • сіль 1 ч.л.;
  • цукор 2 ст.л.;
  • оцет 9% 2 ст.

Спосіб приготування

Нарізати баклажани та перець на скибочки. Змастити олією і запекти 15-20 хвилин за температури 200 ºС. Або можна обсмажити на сковороді.

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Баклажани нарізані. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити часник, дрібно порізати зелень. Змішати. Викласти шарами: баклажани, зелень із часником, перець тощо.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У воду маринаду додати сіль, цукор, дати закипіти. Як тільки закипить, зняти з вогню. Додати оцет. Залити овочі маринадом. Накрити кришкою.

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Часник та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати охолонути, поставити в холодильник на добу, щоб все добре промаринувалося. Але можна їсти вже за 2-3 години.

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Баклажани та перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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