Очень вкусный венгерский паштет из трех ингредиентов, готовится за пять минут — пошаговый рецепт приготовления

Венгерский паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот вкусный венгерский паштет готовится всего из трех простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне. За пять минут вы получите идеальное дополнение к вашему завтраку, которое обрадует всех членов семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук большой — 1 шт. (250 г);

яйца — 4 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

сливочное масло — 1 ст.л.;

растительное масло — 1 ст.л.;

соль — 0,5 ч.л. (или по вкусу);

черный молотый перец;

чеснок — 1 зубчик (по желанию).

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать лук и обжарить его на сковороде.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К вареным яйцам добавить орехи, перебить блендером.

Яйца и орехи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить жареный лук, сливочное масло 1 ст.л., соль 0,5 ч.л. (или по вкусу), черный молотый перец и чеснок 1 зубчик (по желанию). Все перебить блендером и можно подавать.

Приготовление паштета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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