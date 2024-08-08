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Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

8 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Очень вкусный венгерский паштет из трех ингредиентов, готовится за пять минут — пошаговый рецепт приготовления
Венгерский паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот вкусный венгерский паштет готовится всего из трех простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне. За пять минут вы получите идеальное дополнение к вашему завтраку, которое обрадует всех членов семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лук большой — 1 шт. (250 г);
  • яйца — 4 шт.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • сливочное масло — 1 ст.л.;
  • растительное масло — 1 ст.л.;
  • соль — 0,5 ч.л. (или по вкусу);
  • черный молотый перец;
  • чеснок — 1 зубчик (по желанию).

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать лук и обжарить его на сковороде. 

рецепт простого паштета
Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К вареным яйцам добавить орехи, перебить блендером. 

рецепт простого венгерского паштета
Яйца и орехи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить жареный лук, сливочное масло 1 ст.л., соль 0,5 ч.л. (или по вкусу), черный молотый перец и чеснок 1 зубчик (по желанию). Все перебить блендером и можно подавать. 

рецепт простого паштета к завтраку
Приготовление паштета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

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07:01 ПриватБанк блокирует счета украинкам с детьми за границей

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В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

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