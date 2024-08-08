Очень вкусный венгерский паштет из трех ингредиентов, готовится за пять минут — пошаговый рецепт приготовления

Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут
Этот вкусный венгерский паштет готовится всего из трех простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне. За пять минут вы получите идеальное дополнение к вашему завтраку, которое обрадует всех членов семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лук большой — 1 шт. (250 г);
- яйца — 4 шт.;
- грецкие орехи — 50 г;
- сливочное масло — 1 ст.л.;
- растительное масло — 1 ст.л.;
- соль — 0,5 ч.л. (или по вкусу);
- черный молотый перец;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию).
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать лук и обжарить его на сковороде.
К вареным яйцам добавить орехи, перебить блендером.
Добавить жареный лук, сливочное масло 1 ст.л., соль 0,5 ч.л. (или по вкусу), черный молотый перец и чеснок 1 зубчик (по желанию). Все перебить блендером и можно подавать.
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