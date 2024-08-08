Угорський паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей смачний угорський паштет готується лише з трьох простих інгредієнтів, які знайдуться на кожній кухні. За п'ять хвилин ви отримаєте ідеальний додаток до вашого сніданку, який порадує всіх членів сім'ї.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цибуля велика 1 шт. (250 г);

яйця 4 шт.;

волоські горіхи 50 г;

вершкове масло 1 ст.л;

олія 1 ст.л;

сіль 0,5 ч.л. (або до смаку);

чорний мелений перець;

часник 1 зубчик (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати цибулю та обсмажити її на сковороді.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До варених яєць додати горіхи, перебити блендером.

Яйця та горіхи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати смажену цибулю, вершкове масло 1 ст.л, сіль 0,5 ч.л. (або за смаком), чорний мелений перець та часник 1 зубчик (за бажанням). Все перебити блендером і подавати.

Приготування паштету. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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