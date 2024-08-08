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Смачний угорський паштет з трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

8 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дуже смачний угорський паштет із трьох інгредієнтів, готується за п&#39;ять хвилин – покроковий рецепт приготування
Угорський паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей смачний угорський паштет готується лише з трьох простих інгредієнтів, які знайдуться на кожній кухні. За п'ять хвилин ви отримаєте ідеальний додаток до вашого сніданку, який порадує всіх членів сім'ї. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цибуля велика 1 шт. (250 г);
  • яйця 4 шт.;
  • волоські горіхи 50 г;
  • вершкове масло 1 ст.л;
  • олія 1 ст.л;
  • сіль 0,5 ч.л. (або до смаку);
  • чорний мелений перець;
  • часник 1 зубчик (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати цибулю та обсмажити її на сковороді.

рецепт простого паштету
Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До варених яєць додати горіхи, перебити блендером.

рецепт простого угорського паштету
Яйця та горіхи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати смажену цибулю, вершкове масло 1 ст.л, сіль 0,5 ч.л. (або за смаком), чорний мелений перець та часник 1 зубчик (за бажанням). Все перебити блендером і подавати.

рецепт простого паштету до сніданку
Приготування паштету. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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