Смачний угорський паштет з трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин
Цей смачний угорський паштет готується лише з трьох простих інгредієнтів, які знайдуться на кожній кухні. За п'ять хвилин ви отримаєте ідеальний додаток до вашого сніданку, який порадує всіх членів сім'ї.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цибуля велика 1 шт. (250 г);
- яйця 4 шт.;
- волоські горіхи 50 г;
- вершкове масло 1 ст.л;
- олія 1 ст.л;
- сіль 0,5 ч.л. (або до смаку);
- чорний мелений перець;
- часник 1 зубчик (за бажанням).
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати цибулю та обсмажити її на сковороді.
До варених яєць додати горіхи, перебити блендером.
Додати смажену цибулю, вершкове масло 1 ст.л, сіль 0,5 ч.л. (або за смаком), чорний мелений перець та часник 1 зубчик (за бажанням). Все перебити блендером і подавати.
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