Весенний салат на ужин за 30 минут – покровное описание с фото и видео

Весенний салат. Фото: YouTube @navkus2848

Предлагаем приготовить вкусный и пикантный салат на каждый день или в праздник. Он получается питательным, поэтому хорошо подойдет для ужина, как самостоятельное блюдо или как дополнение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

5 яиц;

1 большой свежий огурец;

6-8 шт. небольших отварных картофелин;

1 отварная морковь;

1-3 зубчика чеснока;

1 банка горошка;

1 отварной куриный окорочок;

2 ч. л. горчицы в зернах;

небольшой пучок зеленого лука;

соль майонез по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель и морковь. Затем порезать все овощи.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @navkus2848

Нарезать куриные яйца и добавить к овощам. Куриный окорок нужно сварить или запечь и нарезать небольшими кубиками.

Приготовление салата. Фото: YouTube @navkus2848

Добавить горошек, тертый чеснок, измельченный зеленый лук, горчицу, майонез, соль по вкусу и перемешать.

Приготовление салата. Фото: YouTube @navkus2848

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