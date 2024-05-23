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Вкусный весенний салат на ужин — готовится 30 минут

23 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Весенний салат на ужин за 30 минут – покровное описание с фото и видео
Весенний салат. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить вкусный и пикантный салат на каждый день или в праздник. Он получается питательным, поэтому хорошо подойдет для ужина, как самостоятельное блюдо или как дополнение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

  • 5 яиц;
  • 1 большой свежий огурец;
  • 6-8 шт. небольших отварных картофелин;
  • 1 отварная морковь;
  • 1-3 зубчика чеснока;
  • 1 банка горошка;
  • 1 отварной куриный окорочок;
  • 2 ч. л. горчицы в зернах;
  • небольшой пучок зеленого лука;
  • соль майонез по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель и морковь. Затем порезать все овощи.

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Картофель и морковь. Фото: YouTube @navkus2848

Нарезать куриные яйца и добавить к овощам. Куриный окорок нужно сварить или запечь и нарезать небольшими кубиками.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @navkus2848

Добавить горошек, тертый чеснок, измельченный зеленый лук, горчицу, майонез, соль по вкусу и перемешать.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @navkus2848

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — супер рецепт.

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лайфхаки
Ужин
салат
рецепты
курица
оливье

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