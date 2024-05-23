Весенний салат на ужин за 30 минут – покровное описание с фото и видео

Вкусный весенний салат на ужин — готовится 30 минут
Предлагаем приготовить вкусный и пикантный салат на каждый день или в праздник. Он получается питательным, поэтому хорошо подойдет для ужина, как самостоятельное блюдо или как дополнение.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 5 яиц;
- 1 большой свежий огурец;
- 6-8 шт. небольших отварных картофелин;
- 1 отварная морковь;
- 1-3 зубчика чеснока;
- 1 банка горошка;
- 1 отварной куриный окорочок;
- 2 ч. л. горчицы в зернах;
- небольшой пучок зеленого лука;
- соль майонез по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить картофель и морковь. Затем порезать все овощи.
Нарезать куриные яйца и добавить к овощам. Куриный окорок нужно сварить или запечь и нарезать небольшими кубиками.
Добавить горошек, тертый чеснок, измельченный зеленый лук, горчицу, майонез, соль по вкусу и перемешать.
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