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Смачний весняний салат на вечерю — готується 30 хвилин

23 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Весняний салат на вечерю за 30 хвилин — покровий опис з фото та відео
Весняний салат. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати смачний та пікантний салат на кожен день або на свято. Він виходить поживним, тому гарно підійде для вечері, як самостійна страва, або, як доповнення. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

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Вам знадобиться: 

  • 5 яєць;
  • 1 великий свіжий огірок;
  • 6-8 шт.  невеликих відварених картоплин;
  • 1 відварена морква;
  • 1-3 зубчика часнику;
  • 1 банка горошку;
  • 1 відварений курячий окорочок;
  • 2 ч. л. гірчиці в зернах;
  • невеликий пучок зеленої цибулі;
  • майонез сіль за смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити картоплю та моркву. Потім порізати всі овочі. 

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Картопля та морква. Фото: YouTube @navkus2848

Нарізати курячі яйця та додати до овочів.  Курячий окорочок потрібно зварити або запекти та нарізати невеликими кубиками.

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Приготування салату. Фото: YouTube @navkus2848

Додати горошок, тертий часник, подрібнену зелену цибулю, гірчицю, майонез, сіль за смаком та перемішати.

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Приготування салату. Фото: YouTube @navkus2848

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — супер рецепт.

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Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

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