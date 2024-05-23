Весняний салат на вечерю за 30 хвилин — покровий опис з фото та відео

Смачний весняний салат на вечерю — готується 30 хвилин
Пропонуємо приготувати смачний та пікантний салат на кожен день або на свято. Він виходить поживним, тому гарно підійде для вечері, як самостійна страва, або, як доповнення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- 5 яєць;
- 1 великий свіжий огірок;
- 6-8 шт. невеликих відварених картоплин;
- 1 відварена морква;
- 1-3 зубчика часнику;
- 1 банка горошку;
- 1 відварений курячий окорочок;
- 2 ч. л. гірчиці в зернах;
- невеликий пучок зеленої цибулі;
- майонез сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити картоплю та моркву. Потім порізати всі овочі.
Нарізати курячі яйця та додати до овочів. Курячий окорочок потрібно зварити або запекти та нарізати невеликими кубиками.
Додати горошок, тертий часник, подрібнену зелену цибулю, гірчицю, майонез, сіль за смаком та перемішати.
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