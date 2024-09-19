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Вкуснейший рис с овощами на зиму в банке — идеален, как гарнир к мясу

19 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рис с овощами на зиму, как гарнир к мясу – пошаговый рецепт заготовки.
Рис с овощами. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рис с овощами на зиму — это настоящая находка для тех, кто любит иметь под рукой вкусные и готовые блюда. Идеально сбалансированный гарнир, который отлично дополнит мясо или станет самостоятельным блюдом. Легкий в приготовлении этот рецепт обеспечит вас полезными овощами и ароматным рисом на всю зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

  • 2 кг помидоров;
  • 0,5 кг болгарского перца;
  • 0,5 кг лука;
  • 0,5 кг моркови;
  • 1,5 ст. риса;
  • 100 мл масла;
  • 3 ст.л. соли;
  • 3 ст.л. уксуса;
  • 4 ст.л. сахара.

Способ приготовления

Помидоры, болгарский перец, лук измельчить в чаше блендера или через мясорубку. Морковь натереть на крупной терке.

рис с овощами на зиму в банке
Ингредиенты для закрутки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Рис сварить до полуготовности. В большой чугунный горшок засыпать измельченные овощи.

рис с овощами на зиму в банке рецепт
Сладкие перцы. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Добавить масло, соль, уксус, сахар, перемешать и поставить на огонь, довести до кипения и варить полтора часа, помешивая каждые 10 минут.

рецепт риса с овощами на зиму в банке
Измельченные овощи и рис. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через полтора часа добавить рис и варить еще 20 минут.

рис с овощами на зиму в банке на гарнир
Приготовление закрутки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовый салат разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.

вкусный рис с овощами на зиму в банке на гарнир
Закрутка с рисом. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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