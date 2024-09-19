Рис с овощами на зиму, как гарнир к мясу – пошаговый рецепт заготовки.

Вкуснейший рис с овощами на зиму в банке — идеален, как гарнир к мясу
Рис с овощами на зиму — это настоящая находка для тех, кто любит иметь под рукой вкусные и готовые блюда. Идеально сбалансированный гарнир, который отлично дополнит мясо или станет самостоятельным блюдом. Легкий в приготовлении этот рецепт обеспечит вас полезными овощами и ароматным рисом на всю зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 2 кг помидоров;
- 0,5 кг болгарского перца;
- 0,5 кг лука;
- 0,5 кг моркови;
- 1,5 ст. риса;
- 100 мл масла;
- 3 ст.л. соли;
- 3 ст.л. уксуса;
- 4 ст.л. сахара.
Способ приготовления
Помидоры, болгарский перец, лук измельчить в чаше блендера или через мясорубку. Морковь натереть на крупной терке.
Рис сварить до полуготовности. В большой чугунный горшок засыпать измельченные овощи.
Добавить масло, соль, уксус, сахар, перемешать и поставить на огонь, довести до кипения и варить полтора часа, помешивая каждые 10 минут.
Через полтора часа добавить рис и варить еще 20 минут.
Готовый салат разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.
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