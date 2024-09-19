Рис с овощами на зиму, как гарнир к мясу – пошаговый рецепт заготовки.

Рис с овощами. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Рис с овощами на зиму — это настоящая находка для тех, кто любит иметь под рукой вкусные и готовые блюда. Идеально сбалансированный гарнир, который отлично дополнит мясо или станет самостоятельным блюдом. Легкий в приготовлении этот рецепт обеспечит вас полезными овощами и ароматным рисом на всю зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

2 кг помидоров;

0,5 кг болгарского перца;

0,5 кг лука;

0,5 кг моркови;

1,5 ст. риса;

100 мл масла;

3 ст.л. соли;

3 ст.л. уксуса;

4 ст.л. сахара.

Способ приготовления

Помидоры, болгарский перец, лук измельчить в чаше блендера или через мясорубку. Морковь натереть на крупной терке.

Ингредиенты для закрутки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Рис сварить до полуготовности. В большой чугунный горшок засыпать измельченные овощи.

Сладкие перцы. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Добавить масло, соль, уксус, сахар, перемешать и поставить на огонь, довести до кипения и варить полтора часа, помешивая каждые 10 минут.

Измельченные овощи и рис. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через полтора часа добавить рис и варить еще 20 минут.

Приготовление закрутки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовый салат разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.

Закрутка с рисом. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

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