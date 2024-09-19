Рис з овочами на зиму, як гарнір до м'яса — покроковий рецепт заготовки

Рис з овочами. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Рис з овочами на зиму — це справжня знахідка для тих, хто любить мати під рукою смачні та готові страви. Ідеально збалансований гарнір, який чудово доповнить м'ясо або стане самостійною стравою. Легкий у приготуванні, цей рецепт забезпечить вас корисними овочами та ароматним рисом на всю зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 кг помідорів;

0,5 кг болгарського перцю;

0,5 кг цибулі;

0,5 кг моркви;

1,5 скл. рису;

100 мл олії;

3 ст.л. солі;

3 ст.л. оцту;

4 ст.л. цукру.

Спосіб приготування

Помідори, болгарський перець, цибулю подрібнити в чаші блендеру або через м'ясорубку. Моркву натерти на крупній тертці.

Інгредієнти для закрутки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Рис зварити до напівготовності. В великий чавунний горщик засипати подрібнені овочі.

Солодкі перці. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Додати олію, сіль, оцет, цукор, перемішати і поставити на вогонь, довести до кипіння і варити півтори години, помішуючи кожні 10 хвилин.

Подрібнені овочі та рис. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через півтори години додати рис і варити ще 20 хвилин.

Приготування закрутки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовий салат розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.

Закрутка з рисом. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.