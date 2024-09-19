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Смачнющий рис з овочами на зиму в банці — ідеальний, як гарнір до м'яса

19 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рис з овочами на зиму, як гарнір до м'яса — покроковий рецепт заготовки
Рис з овочами. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рис з овочами на зиму — це справжня знахідка для тих, хто любить мати під рукою смачні та готові страви. Ідеально збалансований гарнір, який чудово доповнить м'ясо або стане самостійною стравою. Легкий у приготуванні, цей рецепт забезпечить вас корисними овочами та ароматним рисом на всю зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться: 

  • 2 кг помідорів;
  • 0,5 кг болгарського перцю;
  • 0,5 кг цибулі;
  • 0,5 кг моркви;
  • 1,5 скл. рису;
  • 100 мл олії;
  • 3 ст.л. солі;
  • 3 ст.л. оцту;
  • 4 ст.л. цукру. 

Спосіб приготування 

Помідори, болгарський перець, цибулю подрібнити в чаші блендеру або через м'ясорубку. Моркву натерти на крупній тертці. 

рис з овочами на зиму в банці
Інгредієнти для закрутки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Рис зварити до напівготовності. В великий чавунний горщик засипати подрібнені овочі.

рис з овочами на зиму в банці рецепт
Солодкі перці. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Додати олію, сіль, оцет, цукор, перемішати і поставити на вогонь, довести до кипіння і варити півтори години, помішуючи кожні 10 хвилин. 

рецепт рису з овочами на зиму в банці
Подрібнені овочі та рис. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через півтори години додати рис і варити ще 20 хвилин.

рис з овочами на зиму в банці на гарнір
Приготування закрутки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовий салат розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками. 

смачний рис з овочами на зиму в банці на гарнір
Закрутка з рисом. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.

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Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.

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