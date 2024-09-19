Рис з овочами на зиму, як гарнір до м'яса — покроковий рецепт заготовки

Смачнющий рис з овочами на зиму в банці — ідеальний, як гарнір до м'яса
Рис з овочами на зиму — це справжня знахідка для тих, хто любить мати під рукою смачні та готові страви. Ідеально збалансований гарнір, який чудово доповнить м'ясо або стане самостійною стравою. Легкий у приготуванні, цей рецепт забезпечить вас корисними овочами та ароматним рисом на всю зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 2 кг помідорів;
- 0,5 кг болгарського перцю;
- 0,5 кг цибулі;
- 0,5 кг моркви;
- 1,5 скл. рису;
- 100 мл олії;
- 3 ст.л. солі;
- 3 ст.л. оцту;
- 4 ст.л. цукру.
Спосіб приготування
Помідори, болгарський перець, цибулю подрібнити в чаші блендеру або через м'ясорубку. Моркву натерти на крупній тертці.
Рис зварити до напівготовності. В великий чавунний горщик засипати подрібнені овочі.
Додати олію, сіль, оцет, цукор, перемішати і поставити на вогонь, довести до кипіння і варити півтори години, помішуючи кожні 10 хвилин.
Через півтори години додати рис і варити ще 20 хвилин.
Готовий салат розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.
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