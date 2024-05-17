Шоколадный манник как в детстве – быстрый рецепт приготовления из фото

Шоколадный манник. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт десерта с детства — шоколадный манник на кефире без использования муки. Легкий в приготовлении и очень вкусный. Готовьте и делитесь впечатлениями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

Читайте также:

Вам понадобится:

300 мл кефира (жирностью 2,5%) (1,5 стакана);

30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой);

250 г манной крупы (15,5 ст. л. с горкой);

200 г сахара (8 ст. л. с горкой);

100 г сливочного масла (жирностью 62% пол пачки);

50 г яиц (1 шт.);

6 г пищевой соды (1 ч. л. без горки);

60 г изюма (по желанию).

Способ приготовления

Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: манную крупу, какао-порошок, пищевую соду и сахар. Перемешиваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Растапливаем сливочное масло. Добавляем в сухие ингредиенты яйцо, растопленное сливочное масло и кефир комнатной температуры. Перемешиваем до однородной смеси.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Оставляем тесто при комнатной температуре на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливаем изюм теплой водой и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и добавляем в тесто. Перемешиваем. Берем разъемную форму диаметром 21 см., кладем на дно пергамент и смазываем стенки формы сливочным маслом.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку до 180 ºС на 40-45 минут.

Кусок пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дождемся пока манник остынет и можем снимать форму.

Ранее мы писали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — наскоро за 30 минут.