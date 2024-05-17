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Вкус детства — вкусный и быстрый шоколадный манник

17 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Шоколадный манник как в детстве – быстрый рецепт приготовления из фото
Шоколадный манник. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт десерта с детства — шоколадный манник на кефире без использования муки. Легкий в приготовлении и очень вкусный. Готовьте и делитесь впечатлениями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 300 мл кефира (жирностью 2,5%) (1,5 стакана);
  • 30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой);
  • 250 г манной крупы (15,5 ст. л. с горкой);
  • 200 г сахара (8 ст. л. с горкой);
  • 100 г сливочного масла (жирностью 62% пол пачки);
  • 50 г яиц (1 шт.);
  • 6 г пищевой соды (1 ч. л. без горки);
  • 60 г изюма (по желанию).

Способ приготовления

Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: манную крупу, какао-порошок, пищевую соду и сахар. Перемешиваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Растапливаем сливочное масло. Добавляем в сухие ингредиенты яйцо, растопленное сливочное масло и кефир комнатной температуры. Перемешиваем до однородной смеси.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Оставляем тесто при комнатной температуре на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливаем изюм теплой водой и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и добавляем в тесто. Перемешиваем. Берем разъемную форму диаметром 21 см., кладем на дно пергамент и смазываем стенки формы сливочным маслом.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку до 180 ºС на 40-45 минут.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дождемся пока манник остынет и можем снимать форму.

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