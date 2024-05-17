Шоколадный манник как в детстве – быстрый рецепт приготовления из фото

Вкус детства — вкусный и быстрый шоколадный манник
Рецепт десерта с детства — шоколадный манник на кефире без использования муки. Легкий в приготовлении и очень вкусный. Готовьте и делитесь впечатлениями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 300 мл кефира (жирностью 2,5%) (1,5 стакана);
- 30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой);
- 250 г манной крупы (15,5 ст. л. с горкой);
- 200 г сахара (8 ст. л. с горкой);
- 100 г сливочного масла (жирностью 62% пол пачки);
- 50 г яиц (1 шт.);
- 6 г пищевой соды (1 ч. л. без горки);
- 60 г изюма (по желанию).
Способ приготовления
Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: манную крупу, какао-порошок, пищевую соду и сахар. Перемешиваем.
Растапливаем сливочное масло. Добавляем в сухие ингредиенты яйцо, растопленное сливочное масло и кефир комнатной температуры. Перемешиваем до однородной смеси.
Оставляем тесто при комнатной температуре на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.
Заливаем изюм теплой водой и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и добавляем в тесто. Перемешиваем. Берем разъемную форму диаметром 21 см., кладем на дно пергамент и смазываем стенки формы сливочным маслом.
Выливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку до 180 ºС на 40-45 минут.
Дождемся пока манник остынет и можем снимать форму.
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