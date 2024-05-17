Шоколадний манник як у дитинстві — швидкий рецепт приготування з фото

Шоколадний манник. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт десерту з дитинства — шоколадний манник на кефірі без використання борошна. Легкий в приготуванні та надзвичайно смачний. Готуйте та діліться враженнями.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

Читайте також:

Вам знадобиться:

300 мл кефіру (жирністю 2,5%) (1,5 склянки);

30 г какао-порошку (2 ст. л. з гіркою);

250 г манної крупи (15,5 ст. л. з гіркою);

200 г цукру (8 ст. л. з гіркою);

100 г вершкового масла (жирністю 62% пів пачки);

50 г яєць (1 шт);

6 г харчової соди (1 ч. л. без гірки);

60 г родзинок (за бажанням).

Спосіб приготування

Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: манну крупу, какао-порошок, харчову соду та цукор. Перемішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо до сухих інгредієнтів яйце, розтоплене вершкове масло та кефір кімнатної температури. Перемішуємо до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Лишаємо тісто при кімнатній температурі на 30 хвилин, для того, щоб манна крупа набухла.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливаємо родзинки теплою водою і лишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду і додаємо до тіста. Перемішуємо. Беремо роз'ємну форму діаметром 21 см., кладемо на дно пергамент і змащуємо стінки форми вершковим маслом.

Приготування пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Виливаємо тісто у форму та відправляємо в розігріту духовку до 180 ºС на 40-45 хвилин.

Шматок пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дочекаємося поки манник охолоне і можемо знімати форму.

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитись із рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин.