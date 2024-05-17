Шоколадний манник як у дитинстві — швидкий рецепт приготування з фото

Смак дитинства — смачний та швидкий шоколадний манник
Рецепт десерту з дитинства — шоколадний манник на кефірі без використання борошна. Легкий в приготуванні та надзвичайно смачний. Готуйте та діліться враженнями.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 300 мл кефіру (жирністю 2,5%) (1,5 склянки);
- 30 г какао-порошку (2 ст. л. з гіркою);
- 250 г манної крупи (15,5 ст. л. з гіркою);
- 200 г цукру (8 ст. л. з гіркою);
- 100 г вершкового масла (жирністю 62% пів пачки);
- 50 г яєць (1 шт);
- 6 г харчової соди (1 ч. л. без гірки);
- 60 г родзинок (за бажанням).
Спосіб приготування
Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: манну крупу, какао-порошок, харчову соду та цукор. Перемішуємо.
Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо до сухих інгредієнтів яйце, розтоплене вершкове масло та кефір кімнатної температури. Перемішуємо до однорідної консистенції.
Лишаємо тісто при кімнатній температурі на 30 хвилин, для того, щоб манна крупа набухла.
Заливаємо родзинки теплою водою і лишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду і додаємо до тіста. Перемішуємо. Беремо роз'ємну форму діаметром 21 см., кладемо на дно пергамент і змащуємо стінки форми вершковим маслом.
Виливаємо тісто у форму та відправляємо в розігріту духовку до 180 ºС на 40-45 хвилин.
Дочекаємося поки манник охолоне і можемо знімати форму.
Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.
Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.
Ще радимо ознайомитись із рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!