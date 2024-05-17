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Смак дитинства — смачний та швидкий шоколадний манник

17 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Шоколадний манник як у дитинстві — швидкий рецепт приготування з фото
Шоколадний манник. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт десерту з дитинства — шоколадний манник на кефірі без використання борошна. Легкий в приготуванні та надзвичайно смачний. Готуйте та діліться враженнями. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 300 мл кефіру (жирністю 2,5%) (1,5 склянки);
  • 30 г какао-порошку (2 ст. л. з гіркою);
  • 250 г манної крупи (15,5 ст. л. з гіркою);
  • 200 г цукру (8 ст. л. з гіркою);
  • 100 г вершкового масла (жирністю 62% пів пачки);
  • 50 г яєць (1 шт);
  • 6 г харчової соди (1 ч. л. без гірки);
  • 60 г родзинок (за бажанням). 

Спосіб приготування 

Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: манну крупу, какао-порошок, харчову соду та цукор. Перемішуємо.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо до сухих інгредієнтів яйце, розтоплене вершкове масло та кефір кімнатної температури. Перемішуємо до однорідної консистенції.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Лишаємо тісто при кімнатній температурі на 30 хвилин, для того, щоб манна крупа набухла.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливаємо родзинки теплою водою і лишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду і додаємо до тіста. Перемішуємо. Беремо роз'ємну форму діаметром 21 см., кладемо на дно пергамент і змащуємо стінки форми вершковим маслом.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Виливаємо тісто у форму та відправляємо в розігріту духовку до 180 ºС на 40-45 хвилин.

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Шматок пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дочекаємося поки манник охолоне і можемо знімати форму.

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манка

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