Быстрая вкуснятина на кефире — пончики, которые не впитывают масло

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящие снаружи, мягкие внутри и совсем не жирные. Эти пончики на кефире готовятся быстро, не впитывают масло и идеально подходят к завтраку. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир 2,5% — 500 мл.;

соль — 1 ч. л;

сахар — 2 ст. л;

сода — 1 ч. л. без горки;

сливочное масло — 60 г;

мука — 600-650 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать кефир, соль, сахар и соду. Перемешать, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром. Добавить растопленное сливочное масло, еще раз перемешать.

Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто, которое может слегка липнуть к рукам. Смазать тесто растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить в тепле на 40 минут.

Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать толщиной примерно 1 см, вырезать кружочки. Обжарить в хорошо разогретом масле до румяной корочки с двух сторон.

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