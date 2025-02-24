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Вкусно на кефире к завтраку — оладьи, которые не впитывают масло

24 февраля 2025 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрая вкуснятина на кефире — пончики, которые не впитывают масло
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хрустящие снаружи, мягкие внутри и совсем не жирные. Эти пончики на кефире готовятся быстро, не впитывают масло и идеально подходят к завтраку. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир 2,5% — 500 мл.;
  • соль — 1 ч. л;
  • сахар — 2 ст. л;
  • сода — 1 ч. л. без горки;
  • сливочное масло — 60 г;
  • мука — 600-650 г;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать кефир, соль, сахар и соду. Перемешать, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром. Добавить растопленное сливочное масло, еще раз перемешать.

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Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто, которое может слегка липнуть к рукам. Смазать тесто растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить в тепле на 40 минут.

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Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать толщиной примерно 1 см, вырезать кружочки. Обжарить в хорошо разогретом масле до румяной корочки с двух сторон.

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