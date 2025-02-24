Быстрая вкуснятина на кефире — пончики, которые не впитывают масло

Вкусно на кефире к завтраку — оладьи, которые не впитывают масло
Хрустящие снаружи, мягкие внутри и совсем не жирные. Эти пончики на кефире готовятся быстро, не впитывают масло и идеально подходят к завтраку. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир 2,5% — 500 мл.;
- соль — 1 ч. л;
- сахар — 2 ст. л;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- сливочное масло — 60 г;
- мука — 600-650 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать кефир, соль, сахар и соду. Перемешать, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром. Добавить растопленное сливочное масло, еще раз перемешать.
Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто, которое может слегка липнуть к рукам. Смазать тесто растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить в тепле на 40 минут.
Тесто раскатать толщиной примерно 1 см, вырезать кружочки. Обжарить в хорошо разогретом масле до румяной корочки с двух сторон.
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