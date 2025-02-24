Швидка смакота на кефірі — пампушки, які не вбирають олію

Смакота на кефірі до сніданку — оладки, які не вбирають олію
Хрусткі зовні, м’які всередині та зовсім не жирні. Ці пампушки на кефірі готуються швидко, не вбирають олію та ідеально підходять до сніданку. Спробуйте — і цей рецепт стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір 2,5% — 500 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- вершкове масло — 60 г;
- борошно — 600-650 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати кефір, сіль, цукор і соду. Перемішати, щоб сода вступила в реакцію з кефіром. Додати розтоплене вершкове масло, ще раз перемішати.
Поступово всипати борошно та замісити м’яке тісто, яке може злегка липнути до рук. Змастити тісто олією, накрити харчовою плівкою та залишити в теплі на 40 хвилин.
Тісто розкачати завтовшки приблизно 1 см, вирізати кружальця. Обсмажити у добре розігрітій олії до рум’яної скоринки з двох боків.
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