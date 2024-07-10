Вкусное абрикосове варенье на зиму — рецепт заготовки

Абрикосовое варенье. Фото: YouTube @smakolyki7

Готовим вкусное абрикосовое варенье, жареное на сковороде, всего за пять минут. Это очень вкусно, быстро и просто — консервируйте и наслаждайтесь зимой с удовольствием.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная здоровая пища.

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Вам понадобится:

абрикосы 1700 г;

сахар 350 г;

сок лимона 3 ст.л.

Способ приготовления

Абрикосы вымыть и вынуть косточки. Порезать на кубики.

Нарезанные абрикосы. Фото: YouTube @smakolyki7

Абрикосы отправляем на сковороду, добавляем сахар, тщательно перемешать.

Абрикосы на сковороде. Фото: YouTube @smakolyki7

Добавить столовую ложку сока лимона, готовить 5-7 минут.

Абрикосовое варенье. Фото: YouTube @smakolyki7

Варенье разложить в стерилизованные банки и закрыть.

Абрикосовое варенье. Фото: YouTube @smakolyki7

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