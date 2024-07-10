Вкусное абрикосове варенье на зиму — рецепт заготовки

Жареное абрикосовое варенье за пять минут на зиму — ароматное, с пониженным количеством сахара
Готовим вкусное абрикосовое варенье, жареное на сковороде, всего за пять минут. Это очень вкусно, быстро и просто — консервируйте и наслаждайтесь зимой с удовольствием.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная здоровая пища.
Вам понадобится:
- абрикосы 1700 г;
- сахар 350 г;
- сок лимона 3 ст.л.
Способ приготовления
Абрикосы вымыть и вынуть косточки. Порезать на кубики.
Абрикосы отправляем на сковороду, добавляем сахар, тщательно перемешать.
Добавить столовую ложку сока лимона, готовить 5-7 минут.
Варенье разложить в стерилизованные банки и закрыть.
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