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Жареное абрикосовое варенье за пять минут на зиму — ароматное, с пониженным количеством сахара

10 июля 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Вкусное абрикосове варенье на зиму — рецепт заготовки
Абрикосовое варенье. Фото: YouTube @smakolyki7
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Готовим вкусное абрикосовое варенье, жареное на сковороде, всего за пять минут. Это очень вкусно, быстро и просто — консервируйте и наслаждайтесь зимой с удовольствием.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная здоровая пища.

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Вам понадобится:

  • абрикосы 1700 г;
  • сахар 350 г;
  • сок лимона 3 ст.л.

Способ приготовления

Абрикосы вымыть и вынуть косточки. Порезать на кубики.

рецепт абрикосового варенья
Нарезанные абрикосы. Фото: YouTube @smakolyki7

Абрикосы отправляем на сковороду, добавляем сахар, тщательно перемешать.

рецепт абрикосового варенья на зиму
Абрикосы на сковороде. Фото: YouTube @smakolyki7

Добавить столовую ложку сока лимона, готовить 5-7 минут.

быстрый рецепт абрикосового варенья
Абрикосовое варенье. Фото: YouTube @smakolyki7

Варенье разложить в стерилизованные банки и закрыть.

рецепт абрикосового варенья за пять минут
Абрикосовое варенье. Фото: YouTube @smakolyki7

Раньше мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Также мы писали о сезоне шелковицы — идеях полезных витаминных заготовок на зиму.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

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