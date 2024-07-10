Смачне абрикосове варення на зиму — рецепт заготівлі

Абрикосове варення. Фото: YouTube @smakolyki7

Готуємо смачне абрикосове варення, смажене на пательні, всього за п'ять хвилин. Це дуже смачно, швидко і просто — консервуйте та смакуйте взимку з задоволенням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СМАЧНА ЗДОРОВА ЇЖА.

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Вам знадобиться:

абрикоси 1700 г;

цукор 350 г;

сік лимона 3 ст.л.

Спосіб приготування

Абрикоси помити та вийняти кісточку. Порізати на кубики.

Нарізані абрикоси. Фото: YouTube @smakolyki7

Абрикоси відправляємо на пательню, додаємо цукор, все ретельно перемішати.

Абрикоси на пательні. Фото: YouTube @smakolyki7

Додати столову ложку соку лимона, готувати 5-7 хвилин.

Абрикосове варення. Фото: YouTube @smakolyki7

Варення розкласти в стерилізовані банки та закрити.

Абрикосове варення. Фото: YouTube @smakolyki7

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