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Смажене абрикосове варення за п'ять хвилин на зиму — ароматне, зі зниженою кількістю цукру

10 липня 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Смачне абрикосове варення на зиму — рецепт заготівлі
Абрикосове варення. Фото: YouTube @smakolyki7
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Готуємо смачне абрикосове варення, смажене на пательні, всього за п'ять хвилин. Це дуже смачно, швидко і просто — консервуйте та смакуйте взимку з задоволенням. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі СМАЧНА ЗДОРОВА ЇЖА.

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Вам знадобиться: 

  • абрикоси 1700 г;
  • цукор 350 г;
  • сік лимона 3 ст.л.

Спосіб приготування 

Абрикоси помити та вийняти кісточку. Порізати на кубики. 

рецепт абрикосового варенья
Нарізані абрикоси. Фото: YouTube @smakolyki7

Абрикоси відправляємо на пательню, додаємо цукор, все ретельно перемішати. 

рецепт абрикосового варенья на зиму
Абрикоси на пательні. Фото: YouTube @smakolyki7

Додати столову ложку соку лимона, готувати 5-7 хвилин. 

быстрый рецепт абрикосового варенья
Абрикосове варення. Фото: YouTube @smakolyki7

Варення розкласти в стерилізовані банки та закрити. 

рецепт абрикосового варенья за пять минут
Абрикосове варення. Фото: YouTube @smakolyki7

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