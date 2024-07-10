Смачне абрикосове варення на зиму — рецепт заготівлі

Смажене абрикосове варення за п'ять хвилин на зиму — ароматне, зі зниженою кількістю цукру
Готуємо смачне абрикосове варення, смажене на пательні, всього за п'ять хвилин. Це дуже смачно, швидко і просто — консервуйте та смакуйте взимку з задоволенням.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СМАЧНА ЗДОРОВА ЇЖА.
Вам знадобиться:
- абрикоси 1700 г;
- цукор 350 г;
- сік лимона 3 ст.л.
Спосіб приготування
Абрикоси помити та вийняти кісточку. Порізати на кубики.
Абрикоси відправляємо на пательню, додаємо цукор, все ретельно перемішати.
Додати столову ложку соку лимона, готувати 5-7 хвилин.
Варення розкласти в стерилізовані банки та закрити.
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