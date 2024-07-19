Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Жареные кабачки с майонезом и чесноком — рецепт приготовления arrow

Жареные кабачки с майонезом и чесноком — рецепт приготовления

19 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как пожарить кабачки с майонезом и чесноком – пошаговый рецепт
Жареные кабачки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Это жареные кабачки с майонезом, чесноком и помидорами. Читайте подробнее, как приготовить это вкусное летнее блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 1 кабачок среднего размера;
  • соль по вкусу;
  • мука;
  • подсолнечное масло;
  • несколько зубчиков чеснока;
  • майонез (лучше 67% жирности);
  • 2 свежих помидора.

Способ приготовления

Для начала, возьмите один кабачок и тщательно промойте его от грязи. Отрежьте переднюю и заднюю часть кабачка и нарежьте кольцами. Кольца не должны быть слишком тонкими или толстыми.

null
Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого, каждое кольцо кабачка нужно немного посолить. Таким образом кабачки выпустят свой сок, но здесь очень важно не пересолить, потому будьте осторожны. После того как посолили кольца кабачка, дайте им постоять 5-10 минут. Вы тем временем подготовьте муку, в которой нужно будет обмокнуть каждое кольцо кабачка с двух сторон.

null
Приготовление кабачков. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду и добавьте на нее подсолнечное масло. Масло не жалейте, потому что кабачки достаточно хорошо ее впитывают. Обмокните кольцо кабачка в муку и выложите их на сковороду. Жарьте кабачки на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой из сторон. Обжаренные кабачки снимайте с огня и выкладывайте на отдельную тарелку.

null
Кабачки и помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого возьмите несколько зубчиков чеснока и выдавите их через пресс. Смазать чесноком жареные кабачки, но не стоит добавлять слишком много чеснока. После этого, на каждый кабачок добавьте немного майонеза. При желании можете на половину кабачков положить еще и помидоры (также нарезанные кольцами).

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально подходит для худеющих.

лайфхаки помидор рецепт из кабачка кабачок летний рецепт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня