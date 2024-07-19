Как пожарить кабачки с майонезом и чесноком – пошаговый рецепт

Жареные кабачки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Это жареные кабачки с майонезом, чесноком и помидорами. Читайте подробнее, как приготовить это вкусное летнее блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

1 кабачок среднего размера;

соль по вкусу;

мука;

подсолнечное масло;

несколько зубчиков чеснока;

майонез (лучше 67% жирности);

2 свежих помидора.

Способ приготовления

Для начала, возьмите один кабачок и тщательно промойте его от грязи. Отрежьте переднюю и заднюю часть кабачка и нарежьте кольцами. Кольца не должны быть слишком тонкими или толстыми.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого, каждое кольцо кабачка нужно немного посолить. Таким образом кабачки выпустят свой сок, но здесь очень важно не пересолить, потому будьте осторожны. После того как посолили кольца кабачка, дайте им постоять 5-10 минут. Вы тем временем подготовьте муку, в которой нужно будет обмокнуть каждое кольцо кабачка с двух сторон.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду и добавьте на нее подсолнечное масло. Масло не жалейте, потому что кабачки достаточно хорошо ее впитывают. Обмокните кольцо кабачка в муку и выложите их на сковороду. Жарьте кабачки на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой из сторон. Обжаренные кабачки снимайте с огня и выкладывайте на отдельную тарелку.

Кабачки и помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого возьмите несколько зубчиков чеснока и выдавите их через пресс. Смазать чесноком жареные кабачки, но не стоит добавлять слишком много чеснока. После этого, на каждый кабачок добавьте немного майонеза. При желании можете на половину кабачков положить еще и помидоры (также нарезанные кольцами).

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