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Смажені кабачки з майонезом та часником — рецепт приготування

19 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як посмажити кабачки з майонезом та часником — покроковий рецепт
Смажені кабачки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Це смажені кабачки з майонезом, часником і помідорами. Читайте детальніше, як приготувати цю смачну літню страву. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 1 кабачок середнього розміру;
  • сіль за смаком;
  • борошно;
  • соняшникова олія;
  • декілька зубчиків часнику;
  • майонез (краще 67% жирності);
  • 2 свіжих помідори. 

Спосіб приготування 

Для початку, візьміть один кабачок та ретельно його промийте від бруду. Відріжте передню та задню частину кабачка та наріжте кабачок кільцями. Кільця не мають бути занадто тонкими, чи товстими. 

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Нарізані кабачки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього, кожне кільце кабачка потрібно трішки посолити. Таким чином кабачки випустять свій сік, але тут дуже важливо не пересолити, тому будьте обачні. Після того, як посолили кільця кабачка, дайте їм постояти 5-10 хвилин. Ви тим часом підготуйте борошно, в якому потрібно буде обмокнути кожне кільце кабачка з двох сторін.

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Приготування кабачків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню та додайте на неї соняшникову олію. Олії не жалкуйте, бо кабачки досить добре її вбирають. Обмокніть кільце кабачка в борошно та викладіть їх на пательню. Смажте кабачки на середньому вогні приблизно по 3-4 хвилини з кожної із сторін. Обсмажені кабачки знімайте з вогню та викладайте на окрему тарілку.

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Кабачки та помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього, візьміть кілька зубчиків часнику та видавіть їх через прес. Змастити часником смажені кабачки, але не варто додавати занадто багато часнику. Після цього, на кожний кабачок додайте трішки майонезу. За бажанням можете на половину кабачків покласти ще й помідори (також нарізані кільцями). 

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагетті з кабачка, який ідеально підходить для тих, хто худне.

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