Вкусный десерт с ягодами и сметаной за 2 минуты — пошаговый рецепт приготовления

Сметанный десерт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очень вкусный и простой десерт, который готовится из сметаны и любых ягод. Такое суфле понравится и взрослым, и детям. Попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

сметана 600 мл;

молоко 1 ст;

сахар 1 ст;

черника 2 ст. (любые ягоды);

желатин 3 ст.л;

вода 150 мл.

Способ приготовления

В первую очередь необходимо залить желатин водой комнатной температуры и оставить. В кастрюлю добавить сметану, молоко, ванилин и сахар. Все взбить миксером до состояния крема.

Сметана и молоко. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем любые ягоды, в этом рецепте черника. Измельчить блендером вместе с сахаром.

Приготовление десерта. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К желатину добавить несколько ложек сметаны и добавляем эту массу в наш крем. Разлить по креманкам или любым емкостям, украсить ягодами и ставим в холодильник на 30 минут.

Сметанный десерт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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