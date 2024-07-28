Вкусный десерт с ягодами и сметаной за 2 минуты — пошаговый рецепт приготовления

Сметанный десерт из сезонных ягод за две минуты — станет любимым у взрослых и детей
Очень вкусный и простой десерт, который готовится из сметаны и любых ягод. Такое суфле понравится и взрослым, и детям. Попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- сметана 600 мл;
- молоко 1 ст;
- сахар 1 ст;
- черника 2 ст. (любые ягоды);
- желатин 3 ст.л;
- вода 150 мл.
Способ приготовления
В первую очередь необходимо залить желатин водой комнатной температуры и оставить. В кастрюлю добавить сметану, молоко, ванилин и сахар. Все взбить миксером до состояния крема.
Берем любые ягоды, в этом рецепте черника. Измельчить блендером вместе с сахаром.
К желатину добавить несколько ложек сметаны и добавляем эту массу в наш крем. Разлить по креманкам или любым емкостям, украсить ягодами и ставим в холодильник на 30 минут.
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