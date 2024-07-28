Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Сметанный десерт из сезонных ягод за две минуты — станет любимым у взрослых и детей arrow

Сметанный десерт из сезонных ягод за две минуты — станет любимым у взрослых и детей

28 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный десерт с ягодами и сметаной за 2 минуты — пошаговый рецепт приготовления
Сметанный десерт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Очень вкусный и простой десерт, который готовится из сметаны и любых ягод. Такое суфле понравится и взрослым, и детям. Попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • сметана 600 мл;
  • молоко 1 ст;
  • сахар 1 ст;
  • черника 2 ст. (любые ягоды);
  • желатин 3 ст.л;
  • вода 150 мл.

Способ приготовления 

В первую очередь необходимо залить желатин водой комнатной температуры и оставить. В кастрюлю добавить сметану, молоко, ванилин и сахар. Все взбить миксером до состояния крема. 

сметанный десерт рецепт
Сметана и молоко. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем любые ягоды, в этом рецепте черника. Измельчить блендером вместе с сахаром. 

рецепт вкусного десерта без выпечки
Приготовление десерта. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К желатину добавить несколько ложек сметаны и добавляем эту массу в наш крем. Разлить по креманкам или любым емкостям, украсить ягодами и ставим в холодильник на 30 минут.  

вкусный сметанный десерт
Сметанный десерт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала Твин Пикс.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

лайфхаки ягоды десерт сметана без выпечки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом