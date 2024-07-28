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Сметанний десерт із сезонних ягід за дві хвилини — стане улюбленим у дорослих та дітей

28 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний десерт з ягодами та сметаною за 2 хвилини – покроковий рецепт приготування
Сметанний десерт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дуже смачний і простий десерт, який готується зі сметани та будь-яких ягід. Таке суфле сподобається і дорослим, і дітям. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • сметану 600 мл;
  • молоко 1 ст;
  • цукор 1 ст;
  • чорниця 2 ст. (будь-які ягоди);
  • желатин 3 ст.
  • вода 150мл.

Спосіб приготування

Насамперед необхідно залити желатин водою кімнатної температури та залишити. У каструлю додати сметану, молоко, ванілін та цукор. Все збити міксером до стану крему.

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Сметана та молоко. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Беремо будь-які ягоди, у цьому рецепті чорниці. Подрібнити блендером разом із цукром.

рецепт смачного десерту без випічки
Приготування десерту. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До желатину додати кілька ложок сметани і додаємо цю масу до нашого крему. Розлити креманками або будь-яким ємностям, прикрасити ягодами і ставимо в холодильник на 30 хвилин.

смачний сметанний десерт
Сметанний десерт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу Твін Пікс.

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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