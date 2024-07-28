Смачний десерт з ягодами та сметаною за 2 хвилини – покроковий рецепт приготування

Сметанний десерт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дуже смачний і простий десерт, який готується зі сметани та будь-яких ягід. Таке суфле сподобається і дорослим, і дітям. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

сметану 600 мл;

молоко 1 ст;

цукор 1 ст;

чорниця 2 ст. (будь-які ягоди);

желатин 3 ст.

вода 150мл.

Спосіб приготування

Насамперед необхідно залити желатин водою кімнатної температури та залишити. У каструлю додати сметану, молоко, ванілін та цукор. Все збити міксером до стану крему.

Сметана та молоко. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Беремо будь-які ягоди, у цьому рецепті чорниці. Подрібнити блендером разом із цукром.

Приготування десерту. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До желатину додати кілька ложок сметани і додаємо цю масу до нашого крему. Розлити креманками або будь-яким ємностям, прикрасити ягодами і ставимо в холодильник на 30 хвилин.

Сметанний десерт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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