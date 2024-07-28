Смачний десерт з ягодами та сметаною за 2 хвилини – покроковий рецепт приготування

Сметанний десерт із сезонних ягід за дві хвилини — стане улюбленим у дорослих та дітей
Дуже смачний і простий десерт, який готується зі сметани та будь-яких ягід. Таке суфле сподобається і дорослим, і дітям. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- сметану 600 мл;
- молоко 1 ст;
- цукор 1 ст;
- чорниця 2 ст. (будь-які ягоди);
- желатин 3 ст.
- вода 150мл.
Спосіб приготування
Насамперед необхідно залити желатин водою кімнатної температури та залишити. У каструлю додати сметану, молоко, ванілін та цукор. Все збити міксером до стану крему.
Беремо будь-які ягоди, у цьому рецепті чорниці. Подрібнити блендером разом із цукром.
До желатину додати кілька ложок сметани і додаємо цю масу до нашого крему. Розлити креманками або будь-яким ємностям, прикрасити ягодами і ставимо в холодильник на 30 хвилин.
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