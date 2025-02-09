Завтрак ко Дню влюбленных — яичница с сосисками в форме сердечек

Завтрак ко Дню влюбленных. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Завтрак на День влюбленных должен быть особенным. Порадуйте любимого человека яичницей, приготовленной в форме сердечек. Это не только красиво, но и очень вкусно. Всего несколько минут — и у вас готово романтическое блюдо, которое подарит хорошее настроение на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарный Движ.

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Вам понадобится:

сосиски — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.;

твердый сыр — 30 г;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Сосиски разрезать вдоль, не дорезая до конца на 1-2 см с одной стороны. Развернуть их в форму сердечка и закрепить концы зубочисткой.

Сосиски на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

На сковороде разогреть масло, выложить сосиски-сердечки. Осторожно разбить внутрь каждой по одному яйцу. Посолить и поперчить по вкусу.

Яйца и молоко. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Жарить на среднем огне под крышкой 3-5 минут, пока белок полностью не схватится, а желток останется немного жидким или полностью прожарится — по вашему желанию.

Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

За 1-2 минуты до готовности посыпать яйца натертым сыром и дождаться, пока он расплавится.

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