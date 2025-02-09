Завтрак ко Дню влюбленных — яичница с сосисками в форме сердечек
Завтрак на День влюбленных должен быть особенным. Порадуйте любимого человека яичницей, приготовленной в форме сердечек. Это не только красиво, но и очень вкусно. Всего несколько минут — и у вас готово романтическое блюдо, которое подарит хорошее настроение на весь день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарный Движ.
Вам понадобится:
- сосиски — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- твердый сыр — 30 г;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
Сосиски разрезать вдоль, не дорезая до конца на 1-2 см с одной стороны. Развернуть их в форму сердечка и закрепить концы зубочисткой.
На сковороде разогреть масло, выложить сосиски-сердечки. Осторожно разбить внутрь каждой по одному яйцу. Посолить и поперчить по вкусу.
Жарить на среднем огне под крышкой 3-5 минут, пока белок полностью не схватится, а желток останется немного жидким или полностью прожарится — по вашему желанию.
За 1-2 минуты до готовности посыпать яйца натертым сыром и дождаться, пока он расплавится.
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