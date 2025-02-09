Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Завтрак ко Дню влюбленных — яичница с сосисками в форме сердечек arrow

Завтрак ко Дню влюбленных — яичница с сосисками в форме сердечек

9 февраля 2025 06:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак ко Дню влюбленных - яичница с сосисками в форме сердечек
Завтрак ко Дню влюбленных. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Завтрак на День влюбленных должен быть особенным. Порадуйте любимого человека яичницей, приготовленной в форме сердечек. Это не только красиво, но и очень вкусно. Всего несколько минут — и у вас готово романтическое блюдо, которое подарит хорошее настроение на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарный Движ.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сосиски — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • твердый сыр — 30 г;
  • зелень — для подачи.

Способ приготовления

Сосиски разрезать вдоль, не дорезая до конца на 1-2 см с одной стороны. Развернуть их в форму сердечка и закрепить концы зубочисткой.

що приготувати на сніданок до Дня закоханих
Сосиски на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

На сковороде разогреть масло, выложить сосиски-сердечки. Осторожно разбить внутрь каждой по одному яйцу. Посолить и поперчить по вкусу.

що швидко приготувати на сніданок до Дня закоханих
Яйца и молоко. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Жарить на среднем огне под крышкой 3-5 минут, пока белок полностью не схватится, а желток останется немного жидким или полностью прожарится — по вашему желанию.

смачний сніданок до Дня закоханих
Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

За 1-2 минуты до готовности посыпать яйца натертым сыром и дождаться, пока он расплавится.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

рецепты День Святого Валентина яйца 14 февраля сосиски
Реклама
Реклама
Реклама