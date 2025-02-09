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Сніданок до Дня закоханих — яєчня з сосисками у формі сердечок

9 лютого 2025 06:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок до Дня закоханих — яєчня з сосисками у формі сердечок
Сніданок до Дня закоханих. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сніданок на День закоханих має бути особливим. Порадуйте кохану людину яєчнею, приготованою у формі сердечок. Це не тільки красиво, а й дуже смачно. Усього кілька хвилин — і у вас готова романтична страва, яка подарує гарний настрій на весь день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарний Двіж

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Вам знадобиться:

  • сосиски — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком.;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — 1 ст. л.;
  • твердий сир — 30 г;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Сосиски розрізати вздовж, не дорізаючи до кінця на 1-2 см з одного боку. Розгорнути їх у форму сердечка та закріпити кінці зубочисткою.

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Сосиски на пательні. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

На сковороді розігріти олію, викласти сосиски-сердечка. Обережно розбити всередину кожної по одному яйцю. Посолити та поперчити до смаку.

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Яйця та молоко. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

Смажити на середньому вогні під кришкою 3-5 хвилин, поки білок повністю не схопиться, а жовток залишиться трохи рідким або повністю просмажиться — за вашим бажанням.

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Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @Kulinarnyy_Dvizh

За 1-2 хвилини до готовності посипати яйця натертим сиром та дочекатися, поки він розплавиться.

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