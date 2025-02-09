Сніданок до Дня закоханих — яєчня з сосисками у формі сердечок
Сніданок на День закоханих має бути особливим. Порадуйте кохану людину яєчнею, приготованою у формі сердечок. Це не тільки красиво, а й дуже смачно. Усього кілька хвилин — і у вас готова романтична страва, яка подарує гарний настрій на весь день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарний Двіж.
Вам знадобиться:
- сосиски — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — за смаком.;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — 1 ст. л.;
- твердий сир — 30 г;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Сосиски розрізати вздовж, не дорізаючи до кінця на 1-2 см з одного боку. Розгорнути їх у форму сердечка та закріпити кінці зубочисткою.
На сковороді розігріти олію, викласти сосиски-сердечка. Обережно розбити всередину кожної по одному яйцю. Посолити та поперчити до смаку.
Смажити на середньому вогні під кришкою 3-5 хвилин, поки білок повністю не схопиться, а жовток залишиться трохи рідким або повністю просмажиться — за вашим бажанням.
За 1-2 хвилини до готовності посипати яйця натертим сиром та дочекатися, поки він розплавиться.
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