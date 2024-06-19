Как приготовить ленивые слойки на завтрак – пошаговый рецепт.

Завтрак, как в Instagram — ленивые слойки вверх тормашками
Рекомендуем приготовить такие слойки на завтрак. Они готовятся очень нетипично, даже удивляет, почему этот рецепт не придумали раньше. Вкусно, просто и красиво.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице Smachni.zahotovky.
Вам понадобится:
- сыр;
- колбаса;
- соус;
- слоеное тесто;
- рукокола;
- помидоры.
Способ приготовления
На противень выкладываем сыр, сверху колбасу или другую начинку, затем выкладываем любимый соус.
Сверху накрываем слоенным тестом, и формируем слойку вверх дном.
Выпекаем слойки при 200 ºС в течение 15 минут.
Затем выкладываем на слойку рукколу, сыр и помидоры. Сверху можно полить бальзамическим соусом.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.
Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!