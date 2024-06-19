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Завтрак, как в Instagram — ленивые слойки вверх тормашками

19 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить ленивые слойки на завтрак – пошаговый рецепт.
Завтрак на тарелке. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рекомендуем приготовить такие слойки на завтрак. Они готовятся очень нетипично, даже удивляет, почему этот рецепт не придумали раньше. Вкусно, просто и красиво.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Smachni.zahotovky.

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Вам понадобится:

  • сыр;
  • колбаса;
  • соус;
  • слоеное тесто;
  • рукокола;
  • помидоры.

Способ приготовления

На противень выкладываем сыр, сверху колбасу или другую начинку, затем выкладываем любимый соус.

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Тертый сыр. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Сверху накрываем слоенным тестом, и формируем слойку вверх дном.

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Тертый сыр. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Выпекаем слойки при 200 ºС в течение 15 минут.

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Ленивые слойки. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Затем выкладываем на слойку рукколу, сыр и помидоры. Сверху можно полить бальзамическим соусом.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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