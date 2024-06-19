Как приготовить ленивые слойки на завтрак – пошаговый рецепт.

Завтрак на тарелке. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Рекомендуем приготовить такие слойки на завтрак. Они готовятся очень нетипично, даже удивляет, почему этот рецепт не придумали раньше. Вкусно, просто и красиво.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Smachni.zahotovky.

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Вам понадобится:

сыр;

колбаса;

соус;

слоеное тесто;

рукокола;

помидоры.

Способ приготовления

На противень выкладываем сыр, сверху колбасу или другую начинку, затем выкладываем любимый соус.

Тертый сыр. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Сверху накрываем слоенным тестом, и формируем слойку вверх дном.

Тертый сыр. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Выпекаем слойки при 200 ºС в течение 15 минут.

Ленивые слойки. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Затем выкладываем на слойку рукколу, сыр и помидоры. Сверху можно полить бальзамическим соусом.

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