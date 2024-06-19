Як приготувати ліниві слойки на сніданок — покроковий рецепт.

Сніданок на тарілці. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Рекомендуємо приготувати такі слойки на сніданок. Вони готуються дуже нетипово, навіть дивує, чому цей рецепт не придумали раніше. Смачно, просто та гарно.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Smachni.zahotovky.

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Вам знадобиться:

сир;

ковбаса;

соус;

листкове тісто;

руккола;

помідори.

Спосіб приготування

На деко викладаємо сир, зверху ковбасу чи іншу начинку, потім викладаємо улюблений соус.

Тертий сир. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Зверху накриваємо листковим тістом, та формуємо слойку догори дригом.

Тертий сир. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Випікаємо слойки при 200 ºС протягом 15 хвилин.

Ліниві слойки. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Потім викладаємо на слойку руколу, сир та помідори. Зверху можна полити бальзамічним соусом.

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