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Сніданок, як в Instagram — ліниві слойки догори ногами

19 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати ліниві слойки на сніданок — покроковий рецепт.
Сніданок на тарілці. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рекомендуємо приготувати такі слойки на сніданок. Вони готуються дуже нетипово, навіть дивує, чому цей рецепт не придумали раніше. Смачно, просто та гарно. 

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Smachni.zahotovky.

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Вам знадобиться: 

  • сир;
  • ковбаса; 
  • соус; 
  • листкове тісто; 
  • руккола; 
  • помідори. 

Спосіб приготування 

На деко викладаємо сир, зверху ковбасу чи іншу начинку, потім викладаємо улюблений соус. 

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Тертий сир. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Зверху накриваємо листковим тістом, та формуємо слойку догори дригом. 

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Тертий сир. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Випікаємо слойки при 200 ºС протягом 15 хвилин. 

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Ліниві слойки. Фото: instagram.com/smachni.zahotovky/

Потім викладаємо на слойку руколу, сир та помідори. Зверху можна полити бальзамічним соусом. 

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