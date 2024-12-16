Завтрак для долголетия – рецепт от людей из зон долгожителей, что поможет дожить до 100 лет

Женщина в красной одежде. Фото: Freepik

Исследования показывают, что правильный завтрак может повлиять на продолжительность жизни. Люди, живущие в зонах долгожителей, делятся рецептом завтрака, который поможет оставаться здоровыми и энергичными до 100 лет.

О завтраке долгожителей рассказали на Daily Express.

Читайте также:

Что едят на завтрак долгожители

В зонах долгожителей особое внимание уделяется продуктам растительного происхождения и важности семейного времени за столом. Однако их завтраки очень простые, но очень полезные.

Овсянка с орехами. Фото: Freepik

Каждый день они начинают с порции овсяной каши, которую часто называют "полным пакетом полезных веществ для здоровья". Например, Мардж Джеттон, 100-летняя женщина из Лома-Линда, Калифорния, каждое утро употребляет овсянку. Она просыпается рано, занимается интенсивной ходьбой, пьет шесть стаканов воды перед завтраком, а затем наслаждается овсяной кашей и черносливовым соком.

Особой популярностью среди адвентистов Лома-Линда пользуется овсяная каша, которая является основным элементом завтрака. Она обеспечивает организм целым набором питательных веществ, фитохимических соединений и антиоксидантов, способствующих предотвращению многих заболеваний.

Чем полезна овсяная каша

Овсянка имеет многочисленные преимущества, в частности благодаря бета-глютену — растворимой клетчатке, что помогает снижать риск сердечных заболеваний. Она может снизить всасывание холестерина в организме и стимулировать иммунную систему, защищая от инфекций.

Овсянка с ягодами. Фото: Freepik

"Овсяная каша — отличный выбор для завтрака, особенно для тех, кто стремится к долголетию. Это цельнозерновой продукт, богатый растворимой клетчаткой, которая помогает поддерживать здоровый уровень холестерина и заботится о сердце", — отметила исследовательница Хелен.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.