Сніданок для довголіття — рецепт від людей з зон довгожителів, що допоможе дожити до 100 років

Жінка у червоному вбранні. Фото: Freepik

Дослідження показують, що правильний сніданок може значно вплинути на тривалість життя. Люди, що живуть у зонах довгожителів, діляться рецептом сніданку, який допоможе вам залишатися здоровими та енергійними до 100 років.

Про сніданок довгожителів розповіли на Daily Express.

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У зонах довгожителів особлива увага приділяється продуктам рослинного походження та важливості сімейного часу за столом. Однак їхні сніданки дуже прості, але надзвичайно корисні.

Вівсянка з горіхами. Фото: Freepik

Щодня вони починають день з порції вівсяної каші, яку часто називають "повним пакетом корисних речовин для здоров'я". Наприклад, Мардж Джеттон, 100-річна жінка з Лома-Лінда, Каліфорнія, кожного ранку споживає вівсянку. Вона прокидається рано, займається інтенсивною ходьбою, п’є шість склянок води перед сніданком, а потім насолоджується вівсяною кашею і чорносливовим соком.

Особливою популярністю серед адвентистів Лома-Лінда користується вівсяна каша, яка є основним елементом їхнього сніданку. Вона забезпечує організм цілим набором поживних речовин, фітохімічних сполук та антиоксидантів, що сприяють запобіганню багатьом захворюванням.

Чим корисна вівсяна каша

Вівсянка має численні переваги, зокрема завдяки бета-глютену — розчинній клітковині, що допомагає знижувати ризик серцевих захворювань. Вона може зменшити всмоктування холестерину в організмі та стимулювати імунну систему, захищаючи від інфекцій.

Вівсянка з ягодами. Фото: Freepik

"Вівсяна каша — чудовий вибір для сніданку, особливо для тих, хто прагне довголіття. Це цільнозерновий продукт, багатий розчинною клітковиною, яка допомагає підтримувати здоровий рівень холестерину і піклується про серце", — зазначила дослідниця Хелен.

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