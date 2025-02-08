Завтрак из 90-х "на вес золота" — многие забыли, а зря
Этот завтрак был настоящей находкой в 90-х, но со временем о нем забыли. Горячие бутерброды с сочной начинкой и сырной корочкой — простой рецепт, который стоит вернуть на кухню. Приготовьте и почувствуйте вкус ностальгии.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 8 ломтиков;
- куриный фарш — 350 г;
- помидор — 1 шт.;
- зеленый лук — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Батон нарезать на 8 ломтиков. Куриное филе измельчить в блендере или использовать уже готовый куриный фарш.
Помидор нарезать мелким кубиком, добавить к фаршу вместе с мелко нарезанным зеленым луком. Приправить солью и перцем по вкусу, тщательно перемешать.
На каждый кусочек батона намазать подготовленную начинку из фарша. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить бутерброды.
Сверху посыпать натертым сыром. Запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут. Готовые горячие бутерброды получаются сочными, ароматными и очень вкусными. Идеальный вариант для завтрака или легкого ужина.
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