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Завтрак из 90-х "на вес золота" — многие забыли, а зря

8 февраля 2025 06:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак из 90-х на вес золота — многие забыли, а зря
Белый батон. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот завтрак был настоящей находкой в 90-х, но со временем о нем забыли. Горячие бутерброды с сочной начинкой и сырной корочкой — простой рецепт, который стоит вернуть на кухню. Приготовьте и почувствуйте вкус ностальгии.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • батон — 8 ломтиков;
  • куриный фарш — 350 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • зеленый лук — 2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Батон нарезать на 8 ломтиков. Куриное филе измельчить в блендере или использовать уже готовый куриный фарш.

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Нарезанный батон. Фото: smachnenke.com.ua

Помидор нарезать мелким кубиком, добавить к фаршу вместе с мелко нарезанным зеленым луком. Приправить солью и перцем по вкусу, тщательно перемешать.

На каждый кусочек батона намазать подготовленную начинку из фарша. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить бутерброды.

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Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Сверху посыпать натертым сыром. Запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут. Готовые горячие бутерброды получаются сочными, ароматными и очень вкусными. Идеальный вариант для завтрака или легкого ужина.

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