Сніданок із 90-х "на вагу золота" — багато хто забув, а даремно

Білий батон. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сніданок був справжньою знахідкою у 90-х, але з часом про нього забули. Гарячі бутерброди з соковитою начинкою та сирною скоринкою – простий рецепт, який варто повернути на кухню. Приготуйте та відчуйте смак ностальгії.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

батон — 8 скибочок;

курячий фарш — 350 г;

помідор — 1 шт.;

зелена цибуля — 2 шт.;

сир — 100 г;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Батон нарізати на 8 скибочок. Куряче філе подрібнити у блендері або використати вже готовий курячий фарш.

Нарізаний батон. Фото: smachnenke.com.ua

Помідор нарізати дрібним кубиком, додати до фаршу разом із дрібно нарізаною зеленою цибулею. Приправити сіллю та перцем за смаком, ретельно перемішати.

На кожен шматочок батона намазати підготовлену начинку з фаршу. Деко застелити пергаментним папером і викласти бутерброди.

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Зверху посипати натертим сиром. Запікати у розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин. Готові гарячі бутерброди виходять соковитими, ароматними й дуже смачними. Ідеальний варіант для сніданку чи легкої вечері.

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