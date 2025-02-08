Сніданок із 90-х "на вагу золота" — багато хто забув, а даремно
Цей сніданок був справжньою знахідкою у 90-х, але з часом про нього забули. Гарячі бутерброди з соковитою начинкою та сирною скоринкою – простий рецепт, який варто повернути на кухню. Приготуйте та відчуйте смак ностальгії.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон — 8 скибочок;
- курячий фарш — 350 г;
- помідор — 1 шт.;
- зелена цибуля — 2 шт.;
- сир — 100 г;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Батон нарізати на 8 скибочок. Куряче філе подрібнити у блендері або використати вже готовий курячий фарш.
Помідор нарізати дрібним кубиком, додати до фаршу разом із дрібно нарізаною зеленою цибулею. Приправити сіллю та перцем за смаком, ретельно перемішати.
На кожен шматочок батона намазати підготовлену начинку з фаршу. Деко застелити пергаментним папером і викласти бутерброди.
Зверху посипати натертим сиром. Запікати у розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин. Готові гарячі бутерброди виходять соковитими, ароматними й дуже смачними. Ідеальний варіант для сніданку чи легкої вечері.
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