Горячие бутерброды на завтрак за 15 минут — быстро, вкусно, сытно

Бутерброды на завтрак.

Горячие бутерброды – это идеальный выбор для быстрого и сытного завтрака . Простой рецепт из доступных ингредиентов позволяет приготовить аппетитное блюдо в считанные минуты. Попробуйте и убедитесь сами.

Рецепт опубликовали Smachnenke .

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Вам понадобится:

колбаса 150 г;

перец сладкий 1 шт.;

помидор 2 шт.;

творог 150 г;

чеснок 2 зубчика (по желанию);

майонез 2 ст.л.;

соль ½ ч.л.;

хлеб белый 7 ломтика.

Способ приготовления

Колбасу, очищенный сладкий перец и помидор нарезать мелкими кубиками. Смешать подготовленные ингредиенты, добавить майонез и пропущенный через пресс чеснок. Посолить по вкусу и тщательно перемешать.

Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

На противень, застеленный пергаментом, выложить ломтики хлеба. На каждый кусочек равномерно распределить подготовленную начинку. Сыр натереть на большой терке и щедро посыпать сверху бутерброды. По желанию добавить орегано для аромата.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в духовке при температуре 180 С в течение 5–15 минут, ориентируясь на мощность своей духовки. Результат – аппетитные горячие бутерброды, которые отлично подойдут для вкусного и питательного завтрака.

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