Горячие бутерброды на завтрак за 15 минут — быстро, вкусно, сытно

Завтрак на 6 человек за 5 минут — не бутерброды, а золото
Горячие бутерброды – это идеальный выбор для быстрого и сытного завтрака . Простой рецепт из доступных ингредиентов позволяет приготовить аппетитное блюдо в считанные минуты. Попробуйте и убедитесь сами.
Рецепт опубликовали Smachnenke .
Вам понадобится:
- колбаса 150 г;
- перец сладкий 1 шт.;
- помидор 2 шт.;
- творог 150 г;
- чеснок 2 зубчика (по желанию);
- майонез 2 ст.л.;
- соль ½ ч.л.;
- хлеб белый 7 ломтика.
Способ приготовления
Колбасу, очищенный сладкий перец и помидор нарезать мелкими кубиками. Смешать подготовленные ингредиенты, добавить майонез и пропущенный через пресс чеснок. Посолить по вкусу и тщательно перемешать.
На противень, застеленный пергаментом, выложить ломтики хлеба. На каждый кусочек равномерно распределить подготовленную начинку. Сыр натереть на большой терке и щедро посыпать сверху бутерброды. По желанию добавить орегано для аромата.
Запекать в духовке при температуре 180 С в течение 5–15 минут, ориентируясь на мощность своей духовки. Результат – аппетитные горячие бутерброды, которые отлично подойдут для вкусного и питательного завтрака.
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