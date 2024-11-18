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Сніданок на 6 осіб за 5 хвилин — не бутерброди, а золото

18 листопада 2024 06:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарячі бутерброди на сніданок за 15 хвилин — швидко, смачно, ситно
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Гарячі бутерброди — це ідеальний вибір для швидкого та ситного сніданку. Простий рецепт із доступних інгредієнтів дозволяє приготувати апетитну страву за лічені хвилини. Спробуйте та переконайтеся самі. 

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • ковбаса 150 г;
  • перець солодкий 1 шт.;
  • помідор 2 шт.;
  • сир 150 г;
  • часник 2 зубчики (за бажанням);
  • майонез 2 ст.л.;
  • сіль ½ ч.л.;
  • хліб білий  7 скибочки.

Спосіб приготування 

Ковбасу, очищений солодкий перець і помідор нарізати дрібними кубиками. Змішати підготовлені інгредієнти, додати майонез і пропущений через прес часник. Посолити за смаком і ретельно перемішати.

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Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

На деко, застелене пергаментом, викласти скибочки хліба. На кожен шматочок рівномірно розподілити підготовлену начинку. Сир натерти на великій тертці й щедро посипати бутерброди зверху. За бажанням, додати орегано для аромату.

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Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати в духовці при температурі 180 ºС протягом 5–15 хвилин, орієнтуючись на потужність своєї духовки. Результат — апетитні гарячі бутерброди, які чудово підійдуть для смачного та поживного сніданку.

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