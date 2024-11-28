Завтрак на 8 человек за 10 минут – вкусные бутерброды, которые все захотят.

Бутерброды на противне. Фото: smachnenke.com.ua

Нужен завтрак для большой компании, но времени мало? Попробуйте этот быстрый рецепт бутербродов. Только 10 минут на приготовление, и вы получите вкусный завтрак для восемь человек.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон или белый хлеб (8 кусочков);

перец сладкий и помидор по 1 шт.;

колбаса или ветчина 100 г;

зелень;

соль;

перец по вкусу;

сыр 100 г;

майонез 2 ст.л.

Способ приготовления

Нарезаем батон не толстыми ломтиками, помидоры кусочками со сладким перцем. Колбасу или ветчину, любое мясо мелко режем и смешиваем с помидорами и перцем.

Если хотите, можете добавить сюда и маринованные огурчики.

Зелень любую по вашему вкусу нарезаем и смешиваем с продуктами, добавляем майонез и перемешиваем Батон выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выкладываем начинку на каждый ломтик батона. Духовку разогреваем до 180 ºС и запекаем бутерброды около 10 минут.

Бутерброды на завтрак.

В начинку вы можете класть любые продукты по своему вкусу, а вместо помидоров, использовать томатный соус или кетчуп, добавлять различные специи, например набор для пиццы.

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