Сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — смачні бутерброди, які всі захочуть.

Бутерброди на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Потрібен сніданок для великої компанії, але часу обмаль? Спробуйте цей швидкий рецепт бутербродів. Лише 10 хвилин на приготування, і ви отримаєте смачний та ситний сніданок для вісім осіб.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

батон або білий хліб (8 шматочків);

перець солодкий та помідор по 1 шт.;

ковбаса або шинка 100 г;

зелень;

сіль;

перець за смаком;

сир 100 г;

майонез 2 ст.л.

Спосіб приготування

Нарізаємо батон не товстими скибочками, помідори шматочками із солодким перцем. Ковбасу або шинку, будь-яке м’ясо дрібно ріжемо і змішуємо з помідорами та перцем.

Якщо хочете, можете додати сюди і мариновані огірочки. Сир натираємо на великій тертці та змішуємо з іншими інгредієнтами.

Зелень будь-яку на ваш смак нарізаємо і змішуємо з продуктами, додаємо майонез і перемішуємо. Батон викладаємо на деко, застелене пергаментом.

Викладаємо начинку на кожну скибочку батона. Духовку розігріваємо до 180 ºС та запікаємо бутерброди близько 10 хвилин.

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

У начинку ви можете класти будь-які продукти на свій смак, а замість помідорів, використовувати томатний соус або кетчуп, додавати різні спеції, наприклад — набір для піци.

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