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Сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди

28 листопада 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — смачні бутерброди, які всі захочуть.
Бутерброди на деко. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Потрібен сніданок для великої компанії, але часу обмаль? Спробуйте цей швидкий рецепт бутербродів. Лише 10 хвилин на приготування, і ви отримаєте смачний та ситний сніданок для вісім осіб.

Рецепт опублікували Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • батон або білий хліб (8 шматочків);
  • перець солодкий та помідор по 1 шт.;
  • ковбаса або шинка 100 г;
  • зелень; 
  • сіль; 
  • перець за смаком;
  • сир 100 г;
  • майонез 2 ст.л.

Спосіб приготування 

Нарізаємо батон не товстими скибочками, помідори шматочками із солодким перцем. Ковбасу або шинку, будь-яке м’ясо дрібно ріжемо і змішуємо з помідорами та перцем.

Якщо хочете, можете додати сюди і мариновані огірочки. Сир натираємо на великій тертці та змішуємо з іншими інгредієнтами.

Зелень будь-яку на ваш смак нарізаємо і змішуємо з продуктами, додаємо майонез і перемішуємо. Батон викладаємо на деко, застелене пергаментом.

Викладаємо начинку на кожну скибочку батона. Духовку розігріваємо до 180 ºС та запікаємо бутерброди близько 10 хвилин.

гарячі бутерброди на сніданок
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

У начинку ви можете класти будь-які продукти на свій смак, а замість помідорів, використовувати томатний соус або кетчуп, додавати різні спеції, наприклад — набір для піци.

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