Сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — смачні бутерброди, які всі захочуть.

Сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди
Потрібен сніданок для великої компанії, але часу обмаль? Спробуйте цей швидкий рецепт бутербродів. Лише 10 хвилин на приготування, і ви отримаєте смачний та ситний сніданок для вісім осіб.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон або білий хліб (8 шматочків);
- перець солодкий та помідор по 1 шт.;
- ковбаса або шинка 100 г;
- зелень;
- сіль;
- перець за смаком;
- сир 100 г;
- майонез 2 ст.л.
Спосіб приготування
Нарізаємо батон не товстими скибочками, помідори шматочками із солодким перцем. Ковбасу або шинку, будь-яке м’ясо дрібно ріжемо і змішуємо з помідорами та перцем.
Якщо хочете, можете додати сюди і мариновані огірочки. Сир натираємо на великій тертці та змішуємо з іншими інгредієнтами.
Зелень будь-яку на ваш смак нарізаємо і змішуємо з продуктами, додаємо майонез і перемішуємо. Батон викладаємо на деко, застелене пергаментом.
Викладаємо начинку на кожну скибочку батона. Духовку розігріваємо до 180 ºС та запікаємо бутерброди близько 10 хвилин.
У начинку ви можете класти будь-які продукти на свій смак, а замість помідорів, використовувати томатний соус або кетчуп, додавати різні спеції, наприклад — набір для піци.
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