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Завтрак на всю семью за 15 минут из лаваша — быстро и вкусно

26 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак на всю семью за 15 минут из лаваша — пошаговый рецепт
Лаваш на завтрак. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Завтрак на всю семью за 15 минут из лаваша — это идеальное решение для тех, кто ценит время и вкус. Простые ингредиенты и минимум усилий, а результат — ароматное и сытное блюдо, которое порадует каждого за столом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйца 2 шт;
  • молоко 250 мл;
  • мука 120 г;
  • соль 1/3 ч.л;
  • зеленый лук или укроп;
  • бекон или ветчина 100-120 г;
  • сыр 100-120 г;
  • растительное масло для жарки. 

Способ приготовления 

К молоку и яйцам добавить соль, половину муки и все перемешать. Затем добавить оставшееся молоко и муку. Добавить в тесто укроп или зеленый лук. 

рецепт завтрака
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарезать тонко бекон или ветчину. Можно выбрать любую начинку. 

рецепт завтрака из лаваша
Бекон для начинки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Жарим блины, перед тем, как перевернуть выкладываем начинку из ветчины и твердого сыра.

рецепт завтрака с начинкой
Лаваш и начинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Накрываем второй стороной, как чебурек. И все, можно подавать. 

лаваш с начинкой на завтрак
Лаваш с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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