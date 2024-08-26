Завтрак на всю семью за 15 минут из лаваша — пошаговый рецепт

Лаваш на завтрак. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Завтрак на всю семью за 15 минут из лаваша — это идеальное решение для тех, кто ценит время и вкус. Простые ингредиенты и минимум усилий, а результат — ароматное и сытное блюдо, которое порадует каждого за столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт;

молоко 250 мл;

мука 120 г;

соль 1/3 ч.л;

зеленый лук или укроп;

бекон или ветчина 100-120 г;

сыр 100-120 г;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

К молоку и яйцам добавить соль, половину муки и все перемешать. Затем добавить оставшееся молоко и муку. Добавить в тесто укроп или зеленый лук.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарезать тонко бекон или ветчину. Можно выбрать любую начинку.

Бекон для начинки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Жарим блины, перед тем, как перевернуть выкладываем начинку из ветчины и твердого сыра.

Лаваш и начинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Накрываем второй стороной, как чебурек. И все, можно подавать.

Лаваш с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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