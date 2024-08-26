Завтрак на всю семью за 15 минут из лаваша — пошаговый рецепт

Завтрак на всю семью за 15 минут из лаваша — быстро и вкусно
Завтрак на всю семью за 15 минут из лаваша — это идеальное решение для тех, кто ценит время и вкус. Простые ингредиенты и минимум усилий, а результат — ароматное и сытное блюдо, которое порадует каждого за столом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт;
- молоко 250 мл;
- мука 120 г;
- соль 1/3 ч.л;
- зеленый лук или укроп;
- бекон или ветчина 100-120 г;
- сыр 100-120 г;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
К молоку и яйцам добавить соль, половину муки и все перемешать. Затем добавить оставшееся молоко и муку. Добавить в тесто укроп или зеленый лук.
Нарезать тонко бекон или ветчину. Можно выбрать любую начинку.
Жарим блины, перед тем, как перевернуть выкладываем начинку из ветчины и твердого сыра.
Накрываем второй стороной, как чебурек. И все, можно подавать.
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