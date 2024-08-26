Сніданок на всю сім'ю за 15 хвилин із лаваша – покроковий рецепт

Лаваш на сніданок. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Сніданок на всю сім'ю за 15 хвилин з лаваша — це ідеальне рішення для тих, хто цінує час та смак. Прості інгредієнти та мінімум зусиль, а результат — ароматна та ситна страва, яка порадує кожного за столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

молоко 250 мл;

борошно 120 г;

сіль 1/3 ч.л;

зелена цибуля або кріп;

бекон або шинка 100-120 г;

сир 100-120 г;

олія для смаження.

Спосіб приготування

До молока та яєць додати сіль, половину борошна і все перемішати. Потім додати молоко і борошно, що залишилося. Додати в тісто кріп або зелену цибулю.

Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Нарізати тонко бекон або шинку. Можна вибрати будь-яку начинку.

Бекон для начинки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Смажимо млинці, перед тим, як перевернути викладаємо начинку з шинки та твердого сиру.

Лаваш та начинка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо другою стороною, як чебурек. І все можна подавати.

Лаваш із начинкою. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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