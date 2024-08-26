Сніданок на всю сім'ю за 15 хвилин із лаваша – покроковий рецепт

Сніданок на всю сім'ю за 15 хвилин з лаваша — швидко та смачно
Сніданок на всю сім'ю за 15 хвилин з лаваша — це ідеальне рішення для тих, хто цінує час та смак. Прості інгредієнти та мінімум зусиль, а результат — ароматна та ситна страва, яка порадує кожного за столом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- молоко 250 мл;
- борошно 120 г;
- сіль 1/3 ч.л;
- зелена цибуля або кріп;
- бекон або шинка 100-120 г;
- сир 100-120 г;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
До молока та яєць додати сіль, половину борошна і все перемішати. Потім додати молоко і борошно, що залишилося. Додати в тісто кріп або зелену цибулю.
Нарізати тонко бекон або шинку. Можна вибрати будь-яку начинку.
Смажимо млинці, перед тим, як перевернути викладаємо начинку з шинки та твердого сиру.
Накриваємо другою стороною, як чебурек. І все можна подавати.
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