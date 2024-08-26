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Сніданок на всю сім'ю за 15 хвилин з лаваша — швидко та смачно

26 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок на всю сім'ю за 15 хвилин із лаваша – покроковий рецепт
Лаваш на сніданок. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сніданок на всю сім'ю за 15 хвилин з лаваша — це ідеальне рішення для тих, хто цінує час та смак. Прості інгредієнти та мінімум зусиль, а результат — ароматна та ситна страва, яка порадує кожного за столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйця 2 шт.;
  • молоко 250 мл;
  • борошно 120 г;
  • сіль 1/3 ч.л;
  • зелена цибуля або кріп;
  • бекон або шинка 100-120 г;
  • сир 100-120 г;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

До молока та яєць додати сіль, половину борошна і все перемішати. Потім додати молоко і борошно, що залишилося. Додати в тісто кріп або зелену цибулю.

рецепт сніданку
Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Нарізати тонко бекон або шинку. Можна вибрати будь-яку начинку.

рецепт сніданку з лаваша
Бекон для начинки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Смажимо млинці, перед тим, як перевернути викладаємо начинку з шинки та твердого сиру.

рецепт сніданку з начинкою
Лаваш та начинка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо другою стороною, як чебурек. І все можна подавати.

лаваш із начинкою на сніданок
Лаваш із начинкою. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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07:58 У повітрі шість Ту-22М3 — Повітряні сили повідомили про пуски ракет

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