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Завтрак "Нет времени" — продукты есть в каждом холодильнике

16 февраля 2025 19:49
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак Нет времени — всегда выручает и готовится за считанные минуты
Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Не всегда есть время на сложные блюда, особенно утром. Но это не повод пропускать завтрак! Предлагаем идею быстрого блюда, которое можно приготовить за считанные минуты, используя только доступные продукты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • батон — 1 шт.;
  • сливочное мягкое масло — 70 г;
  • петрушка — 5 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сыр твердый — 150 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Разрезать батон пополам. Смешать в миске сливочное масло, измельченную петрушку, выдавленный через пресс чеснок и натертый сыр. Посолить по вкусу.

смачний снадіанок з хліба та начинкою
Хлеб и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Равномерно выложить намазку на батон, посыпать еще немного тертым сыром.

смачний снадіанок, знадобиться батон
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке при температуре 200 °C в течение 8-10 минут. Перед подачей украсить свежей петрушкой. Подавать горячими.

смачний снадіанок, знадобиться білий батон
Готовый завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

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