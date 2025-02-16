Завтрак Нет времени — всегда выручает и готовится за считанные минуты

Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Не всегда есть время на сложные блюда, особенно утром. Но это не повод пропускать завтрак! Предлагаем идею быстрого блюда, которое можно приготовить за считанные минуты, используя только доступные продукты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

батон — 1 шт.;

сливочное мягкое масло — 70 г;

петрушка — 5 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сыр твердый — 150 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Разрезать батон пополам. Смешать в миске сливочное масло, измельченную петрушку, выдавленный через пресс чеснок и натертый сыр. Посолить по вкусу.

Хлеб и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Равномерно выложить намазку на батон, посыпать еще немного тертым сыром.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке при температуре 200 °C в течение 8-10 минут. Перед подачей украсить свежей петрушкой. Подавать горячими.

Готовый завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

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