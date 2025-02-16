Сніданок Немає часу — завжди виручає і готується за лічені хвилини

Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Не завжди є час на складні страви, особливо вранці. Але це не привід пропускати сніданок! Пропонуємо ідею швидкої страви, яку можна приготувати за лічені хвилини, використовуючи лише доступні продукти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

батон — 1 шт.;

вершкове м’яке масло — 70 г;

петрушка — 5 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

сир твердий — 150 г;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Розрізати батон навпіл. Змішати у мисці вершкове масло, подрібнену петрушку, видавлений через прес часник та натертий сир. Посолити на смак.

Хліб та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Рівномірно викласти намазку на батон, посипати ще трохи тертим сиром.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у духовці при температурі 200 °C протягом 8-10 хвилин. Перед подачею прикрасити свіжою петрушкою. Подавати гарячими.

Готовий сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

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