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Сніданок "Немає часу" — продукти є в кожному холодильнику

16 лютого 2025 19:49
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок Немає часу — завжди виручає і готується за лічені хвилини
Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Не завжди є час на складні страви, особливо вранці. Але це не привід пропускати сніданок! Пропонуємо ідею швидкої страви, яку можна приготувати за лічені хвилини, використовуючи лише доступні продукти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • батон — 1 шт.;
  • вершкове м’яке масло — 70 г;
  • петрушка — 5 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сир твердий — 150 г;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Розрізати батон навпіл. Змішати у мисці вершкове масло, подрібнену петрушку, видавлений через прес часник та натертий сир. Посолити на смак.

смачний снадіанок з хліба та начинкою
Хліб та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Рівномірно викласти намазку на батон, посипати ще трохи тертим сиром.

смачний снадіанок, знадобиться батон
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у духовці при температурі 200 °C протягом 8-10 хвилин. Перед подачею прикрасити свіжою петрушкою. Подавати гарячими.

смачний снадіанок, знадобиться білий батон
Готовий сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

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