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Завтрак за 10 минут — ленивое сытное хачапури

9 января 2025 06:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак за 10 минут — ленивое сытное хачапури, которое понравится всей семье
Сырное хачапури. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы ищете быстрый и вкусный завтрак, это ленивое хачапури станет вашим лучшим выбором. Нужно всего 10 минут, чтобы приготовить сытное блюдо из сыра, которое порадует даже самых требовательных членов вашей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 250 мл. молока;
  • 1 яйцо;
  • соль щепотка;
  • 150 г муки;
  • 200 г сыра сулугуни;
  • масло для обжарки;
  • сливочное масло для смазывания.

Способ приготовления;

Смешать в миске молоко с яйцом, солью и мукой. Натереть на терке сыр и перемешать с тестом.

рецепт сирного хачапурі
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородку влить немного масла, разогреть и влить тесто. Накрыть крышкой и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистости.

рецепт ленивого хачапури
Хачапури на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое хачапури смазать сливочным маслом.

рецепт просто хачапури на завтрак
Хачапури и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

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