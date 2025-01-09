Завтрак за 10 минут — ленивое сытное хачапури, которое понравится всей семье

Сырное хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы ищете быстрый и вкусный завтрак, это ленивое хачапури станет вашим лучшим выбором. Нужно всего 10 минут, чтобы приготовить сытное блюдо из сыра, которое порадует даже самых требовательных членов вашей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

250 мл. молока;

1 яйцо;

соль щепотка;

150 г муки;

200 г сыра сулугуни;

масло для обжарки;

сливочное масло для смазывания.

Способ приготовления;

Смешать в миске молоко с яйцом, солью и мукой. Натереть на терке сыр и перемешать с тестом.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородку влить немного масла, разогреть и влить тесто. Накрыть крышкой и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистости.

Хачапури на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое хачапури смазать сливочным маслом.

Хачапури и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

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