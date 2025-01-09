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Сніданок за 10 хвилин — ліниве ситне хачапурі

9 січня 2025 06:23
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок за 10 хвилин — ліниве ситне хачапурі, яке сподобається всій родині
Сирне хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте швидкий і смачний сніданок, це ліниве хачапурі стане вашим найкращим вибором. Потрібно лише 10 хвилин, щоб приготувати ситну страву з сиру, яка порадує навіть найвибагливіших членів вашої родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 250 мл. молока;
  • 1 яйце;
  • сіль щіпка;
  • 150 г борошна;
  • 200 г сира сулугуні;
  • олія для обжарювання;
  • вершкове масло для змащування.

Спосіб приготування 

Змішати у мисці молоко з яйцем, сіллю та борошном. Натерти на терці сир і перемішати з тістом.

рецепт сирного хачапурі
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідку влити трішки олії, розігріти і влити тісто. Накрити кришкою і обжарити по 2-3 хвилини з кожної сторони до золотистості.

рецепт лінивого хачапурі
Хачапурі на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Готове хачапурі змастити вершковим маслом.

рецепт просто хачапурі на сніданок
Хачапурі та вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

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