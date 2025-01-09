Сніданок за 10 хвилин — ліниве ситне хачапурі, яке сподобається всій родині

Сніданок за 10 хвилин — ліниве ситне хачапурі
Якщо ви шукаєте швидкий і смачний сніданок, це ліниве хачапурі стане вашим найкращим вибором. Потрібно лише 10 хвилин, щоб приготувати ситну страву з сиру, яка порадує навіть найвибагливіших членів вашої родини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 250 мл. молока;
- 1 яйце;
- сіль щіпка;
- 150 г борошна;
- 200 г сира сулугуні;
- олія для обжарювання;
- вершкове масло для змащування.
Спосіб приготування
Змішати у мисці молоко з яйцем, сіллю та борошном. Натерти на терці сир і перемішати з тістом.
На сковорідку влити трішки олії, розігріти і влити тісто. Накрити кришкою і обжарити по 2-3 хвилини з кожної сторони до золотистості.
Готове хачапурі змастити вершковим маслом.
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