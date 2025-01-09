Сніданок за 10 хвилин — ліниве ситне хачапурі, яке сподобається всій родині

Сирне хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви шукаєте швидкий і смачний сніданок, це ліниве хачапурі стане вашим найкращим вибором. Потрібно лише 10 хвилин, щоб приготувати ситну страву з сиру, яка порадує навіть найвибагливіших членів вашої родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

250 мл. молока;

1 яйце;

сіль щіпка;

150 г борошна;

200 г сира сулугуні;

олія для обжарювання;

вершкове масло для змащування.

Спосіб приготування

Змішати у мисці молоко з яйцем, сіллю та борошном. Натерти на терці сир і перемішати з тістом.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідку влити трішки олії, розігріти і влити тісто. Накрити кришкою і обжарити по 2-3 хвилини з кожної сторони до золотистості.

Хачапурі на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Готове хачапурі змастити вершковим маслом.

Хачапурі та вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

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