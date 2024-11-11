Завтрак за 10 минут — нежное тающее во рту блюдо.

Завтрак за 10 минут — вкусное блюдо, которое тает во рту
Начните утро со вкусного и быстрого завтрака, который буквально тает во рту! Это блюдо готовится всего за 10 минут, даря заряд энергии и хорошее настроение на весь день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится
- сыр 400 г;
- соль ¼ ч. л.;
- яйца куриные 4 шт.;
- горчица 1 ч. л.;
- мука 2 ст. л.;
- кетчуп 1 ст. л.;
- разрыхлитель 1 ч. л.;
- майонез 2 ст. л.;
- масло 250 мл;
- панировочные сухари 100 г.
Способ приготовления
Сыр измельчить на средней терке и выложить в миску. Добавить два яйца, смешанную с разрыхлителем муку и вручную соединить ингредиенты в однородную массу. Тесто завернуть в пищевую пленку, сформовать колбаску и отправить в холодильник на час.
Для соуса смешайте майонез, кетчуп, горчицу и соль. Остальные яйца взбить до образования пены. Охлажденную сырную колбаску освободить от пленки и нарезать на кусочки толщиной около 3 см. Каждый кусочек обмакнуть сначала во взбитые яйца, а затем в панировочные сухари.
Разогреть масло на среднем огне и обжарить сырные кусочки со всех сторон до золотистой корочки. Подавать закуску с соусом или сметаной, можно совместить с хлебом.
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