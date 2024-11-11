Завтрак за 10 минут — нежное тающее во рту блюдо.

Сырная закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Начните утро со вкусного и быстрого завтрака, который буквально тает во рту! Это блюдо готовится всего за 10 минут, даря заряд энергии и хорошее настроение на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится

сыр 400 г;

соль ¼ ч. л.;

яйца куриные 4 шт.;

горчица 1 ч. л.;

мука 2 ст. л.;

кетчуп 1 ст. л.;

разрыхлитель 1 ч. л.;

майонез 2 ст. л.;

масло 250 мл;

панировочные сухари 100 г.

Способ приготовления

Сыр измельчить на средней терке и выложить в миску. Добавить два яйца, смешанную с разрыхлителем муку и вручную соединить ингредиенты в однородную массу. Тесто завернуть в пищевую пленку, сформовать колбаску и отправить в холодильник на час.

Тесто и кляр. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешайте майонез, кетчуп, горчицу и соль. Остальные яйца взбить до образования пены. Охлажденную сырную колбаску освободить от пленки и нарезать на кусочки толщиной около 3 см. Каждый кусочек обмакнуть сначала во взбитые яйца, а затем в панировочные сухари.

Сырные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на среднем огне и обжарить сырные кусочки со всех сторон до золотистой корочки. Подавать закуску с соусом или сметаной, можно совместить с хлебом.

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