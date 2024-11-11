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Завтрак за 10 минут — вкусное блюдо, которое тает во рту

11 ноября 2024 23:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак за 10 минут — нежное тающее во рту блюдо.
Сырная закуска. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Начните утро со вкусного и быстрого завтрака, который буквально тает во рту! Это блюдо готовится всего за 10 минут, даря заряд энергии и хорошее настроение на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится

  • сыр 400 г;
  • соль ¼ ч. л.;
  • яйца куриные 4 шт.;
  • горчица 1 ч. л.;
  • мука 2 ст. л.;
  • кетчуп 1 ст. л.;
  • разрыхлитель 1 ч. л.;
  • майонез 2 ст. л.;
  • масло 250 мл;
  • панировочные сухари 100 г.

Способ приготовления

Сыр измельчить на средней терке и выложить в миску. Добавить два яйца, смешанную с разрыхлителем муку и вручную соединить ингредиенты в однородную массу. Тесто завернуть в пищевую пленку, сформовать колбаску и отправить в холодильник на час.

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Тесто и кляр. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешайте майонез, кетчуп, горчицу и соль. Остальные яйца взбить до образования пены. Охлажденную сырную колбаску освободить от пленки и нарезать на кусочки толщиной около 3 см. Каждый кусочек обмакнуть сначала во взбитые яйца, а затем в панировочные сухари.

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Сырные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на среднем огне и обжарить сырные кусочки со всех сторон до золотистой корочки. Подавать закуску с соусом или сметаной, можно совместить с хлебом.

Раньше мы писали о рецепте блинов на завтрак за 5 минут — просто смешайте сыр с кефиром.

Также мы рассказывали о пышных оладьях на воде на завтрак — даже яйца добавлять не нужно.

Еще мы писали о оладьях на завтрак — понадобится 200 г творога и 100 г кефира.

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