Сніданок за 10 хвилин — ніжна страва, що тане в роті.

Сніданок за 10 хвилин — смачна страва, яка тане в роті
Почніть ранок зі смачного та швидкого сніданку, який буквально тане в роті! Ця страва готується всього за 10 хвилин, даруючи заряд енергії та гарний настрій на весь день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир 400 г;
- сіль ¼ ч. л.;
- яйця курячі 4 шт.;
- гірчиця 1 ч. л.;
- борошно 2 ст. л.;
- кетчуп 1 ст. л.;
- розпушувач 1 ч. л.;
- майонез 2 ст. л.;
- олія 250 мл;
- панірувальні сухарі 100 г.
Спосіб приготування
Сир подрібнити на середній тертці та викласти у глибоку миску. Додати два яйця, змішати з розпушувачем борошно та вручну з'єднати інгредієнти до однорідної маси. Тісто загорнути в харчову плівку, сформувати ковбаску й відправити в холодильник на годину.
Для соусу змішати майонез, кетчуп, гірчицю та сіль. Решту яєць збити до утворення піни. Охолоджену сирну ковбаску звільнити від плівки та нарізати на шматочки товщиною близько 3 см. Кожен шматочок вмочити спочатку у збиті яйця, а потім у панірувальні сухарі.
Розігріти олію на середньому вогні й обсмажити сирні шматочки з усіх боків до золотистої скоринки. Подавати закуску із соусом або сметаною, також можна поєднати з хлібом.
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