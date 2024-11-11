Сніданок за 10 хвилин — ніжна страва, що тане в роті.

Сирна закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Почніть ранок зі смачного та швидкого сніданку, який буквально тане в роті! Ця страва готується всього за 10 хвилин, даруючи заряд енергії та гарний настрій на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир 400 г;

сіль ¼ ч. л.;

яйця курячі 4 шт.;

гірчиця 1 ч. л.;

борошно 2 ст. л.;

кетчуп 1 ст. л.;

розпушувач 1 ч. л.;

майонез 2 ст. л.;

олія 250 мл;

панірувальні сухарі 100 г.

Спосіб приготування

Сир подрібнити на середній тертці та викласти у глибоку миску. Додати два яйця, змішати з розпушувачем борошно та вручну з'єднати інгредієнти до однорідної маси. Тісто загорнути в харчову плівку, сформувати ковбаску й відправити в холодильник на годину.

Тісто та кляр. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати майонез, кетчуп, гірчицю та сіль. Решту яєць збити до утворення піни. Охолоджену сирну ковбаску звільнити від плівки та нарізати на шматочки товщиною близько 3 см. Кожен шматочок вмочити спочатку у збиті яйця, а потім у панірувальні сухарі.

Сирні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на середньому вогні й обсмажити сирні шматочки з усіх боків до золотистої скоринки. Подавати закуску із соусом або сметаною, також можна поєднати з хлібом.

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