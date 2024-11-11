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Сніданок за 10 хвилин — смачна страва, яка тане в роті

11 листопада 2024 23:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок за 10 хвилин — ніжна страва, що тане в роті.
Сирна закуска. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Почніть ранок зі смачного та швидкого сніданку, який буквально тане в роті! Ця страва готується всього за 10 хвилин, даруючи заряд енергії та гарний настрій на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • сир 400 г;
  • сіль ¼ ч. л.;
  • яйця курячі 4 шт.;
  • гірчиця 1 ч. л.;
  • борошно 2 ст. л.;
  • кетчуп 1 ст. л.;
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • майонез 2 ст. л.;
  • олія 250 мл;
  • панірувальні сухарі 100 г.

Спосіб приготування 

Сир подрібнити на середній тертці та викласти у глибоку миску. Додати два яйця, змішати з розпушувачем борошно та вручну з'єднати інгредієнти до однорідної маси. Тісто загорнути в харчову плівку, сформувати ковбаску й відправити в холодильник на годину.

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Тісто та кляр. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати майонез, кетчуп, гірчицю та сіль. Решту яєць збити до утворення піни. Охолоджену сирну ковбаску звільнити від плівки та нарізати на шматочки товщиною близько 3 см. Кожен шматочок вмочити спочатку у збиті яйця, а потім у панірувальні сухарі.

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Сирні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на середньому вогні й обсмажити сирні шматочки з усіх боків до золотистої скоринки. Подавати закуску із соусом або сметаною, також можна поєднати з хлібом.

Раніше ми писали про рецепт млинців на сніданок за 5 хвилин — просто змішайте сир з кефіром.

Також ми розповідали про пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба. 

Ще ми писали про оладки на сніданок — знадобиться 200 г сиру та 100 г кефіру. 

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