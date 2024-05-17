Ленивые хачапуры за 10 минут на завтрак – пошаговый рецепт

Ленивые хачапури. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепт завтрака, который готовится за 10 минут. Получается нереально вкусно, попробуйте приготовить эти ленивые хачапури на кефире.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

укроп 10 г;

петрушка 10 г;

зеленый лук 10 г;

яйца 1 шт.;

кефир 300 мл;

твердый творог 100 г;

соль, перец по вкусу;

сода 0,5 ч.л.;

мука 100 г.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть сыр.

Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать зелень. Это может быть петрушка, укроп и зеленый лук.

Зеленый лук. Фото: YouTube @prostirecepti

К куриному яйцу добавить соль, перец, кефир. Все тщательно перемешать. Затем добавить муку и соду.

Приготовление теста. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавить тертый сыр и зелень. Тесто тщательно перемешать.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем тесто на сковороду и жарим с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @prostirecepti

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