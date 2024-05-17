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Завтрак за 10 минут — вкусные ленивые хачапури на кефире

17 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Ленивые хачапуры за 10 минут на завтрак – пошаговый рецепт
Ленивые хачапури. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт завтрака, который готовится за 10 минут. Получается нереально вкусно, попробуйте приготовить эти ленивые хачапури на кефире.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • укроп 10 г;
  • петрушка 10 г;
  • зеленый лук 10 г;
  • яйца 1 шт.;
  • кефир 300 мл;
  • твердый творог 100 г;
  • соль, перец по вкусу;
  • сода 0,5 ч.л.;
  • мука 100 г.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть сыр.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать зелень. Это может быть петрушка, укроп и зеленый лук.

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Зеленый лук. Фото: YouTube @prostirecepti

К куриному яйцу добавить соль, перец, кефир. Все тщательно перемешать. Затем добавить муку и соду.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавить тертый сыр и зелень. Тесто тщательно перемешать.

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем тесто на сковороду и жарим с двух сторон до золотой корочки.

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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