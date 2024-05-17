Ленивые хачапуры за 10 минут на завтрак – пошаговый рецепт

Завтрак за 10 минут — вкусные ленивые хачапури на кефире
Рецепт завтрака, который готовится за 10 минут. Получается нереально вкусно, попробуйте приготовить эти ленивые хачапури на кефире.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- укроп 10 г;
- петрушка 10 г;
- зеленый лук 10 г;
- яйца 1 шт.;
- кефир 300 мл;
- твердый творог 100 г;
- соль, перец по вкусу;
- сода 0,5 ч.л.;
- мука 100 г.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть сыр.
Далее нужно нарезать зелень. Это может быть петрушка, укроп и зеленый лук.
К куриному яйцу добавить соль, перец, кефир. Все тщательно перемешать. Затем добавить муку и соду.
Добавить тертый сыр и зелень. Тесто тщательно перемешать.
Выкладываем тесто на сковороду и жарим с двух сторон до золотой корочки.
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