Ленивые хачапури за 10 минут на завтрак — пошаговый рецепт

Ліниві хачапурі. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепт сніданку, який готується за 10 хвилин. Виходить нереально смачно, спробуйте приготувати ці ліниві хачапурі на кефірі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

кріп 10 г;

петрушка 10 г;

зелена цибуля 10 г;

яйця 1 шт.;

кефір 300 мл;

твердий сир 100 г;

сіль, перець за смаком;

сода 0,5 ч.л.;

борошно 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти сир.

Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати зелень. Це може бути петрушка, кріп і зелена цибуля.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

До курячого яйця додати сіль, перець, кефір. Все ретельно перемішати. Потім додати борошно та соду.

Приготування тіста. Фото: YouTube @prostirecepti

Додати тертий сир та зелень. Тісто ретельно перемішати.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо тісто на сковороду та смажимо з двох сторін до золотої скоринки.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @prostirecepti

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