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Сніданок за 10 хвилин — смачні ліниві хачапурі на кефірі

17 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ленивые хачапури за 10 минут на завтрак — пошаговый рецепт
Ліниві хачапурі. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт сніданку, який готується за 10 хвилин. Виходить нереально смачно, спробуйте приготувати ці ліниві хачапурі на кефірі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • кріп 10 г;
  • петрушка 10 г;
  • зелена цибуля 10 г;
  • яйця 1 шт.;
  • кефір 300 мл;
  • твердий сир 100 г;
  • сіль, перець за смаком;
  • сода 0,5 ч.л.;
  • борошно 100 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти сир. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати зелень. Це може бути петрушка, кріп і зелена цибуля. 

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

До курячого яйця додати сіль, перець, кефір. Все ретельно перемішати. Потім додати борошно та соду. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @prostirecepti

Додати тертий сир та зелень. Тісто ретельно перемішати. 

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо тісто на сковороду та смажимо з двох сторін до золотої скоринки. 

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

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