Ленивые хачапури за 10 минут на завтрак — пошаговый рецепт

Сніданок за 10 хвилин — смачні ліниві хачапурі на кефірі
Рецепт сніданку, який готується за 10 хвилин. Виходить нереально смачно, спробуйте приготувати ці ліниві хачапурі на кефірі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- кріп 10 г;
- петрушка 10 г;
- зелена цибуля 10 г;
- яйця 1 шт.;
- кефір 300 мл;
- твердий сир 100 г;
- сіль, перець за смаком;
- сода 0,5 ч.л.;
- борошно 100 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти сир.
Далі потрібно нарізати зелень. Це може бути петрушка, кріп і зелена цибуля.
До курячого яйця додати сіль, перець, кефір. Все ретельно перемішати. Потім додати борошно та соду.
Додати тертий сир та зелень. Тісто ретельно перемішати.
Викладаємо тісто на сковороду та смажимо з двох сторін до золотої скоринки.
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