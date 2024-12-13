Завтрак за 10 минут из творога – простой рецепт от бабушки

Творожные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака ? Простой бабушкин рецепт из 200 г творога точно станет вашим любимым! Всего 10 минут — и сытное блюдо готово к подаче.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 250 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сметана — 3 ст. л.;

масло — 3 ст. л.;

мука — 300 г;

сода — 0,5г.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

отварной картофель — 700 г;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 50 мл.;

масло для жарки.

Способ приготовления

В миске соединить творог, яйца, сахар, соль и сметану. Влить растительное масло и тщательно перемешать массу. Добавить муку и соду, замесить мягкое тесто руками. Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Картофель очистить, порезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Размять ее в состояние пюре, добавить соль, мягкое масло, яйцо и молоко, перемешать. Добавить обжаренный лук и снова перемешать начинку.

Тесто с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить тесто на равные части, сформовать шарики и накрыть пищевой пленкой во избежание высыхания.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать шарики в лепешки, выложить начинку на середину и сформировать пирожки. Разогреть масло на сковороде, обжарить пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков.

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Также мы писали о рецепте ленивых вареников на завтрак — 60 штук за 2 минуты.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.