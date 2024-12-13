Завтрак за 10 минут из творога – простой рецепт от бабушки

Завтрак за 10 минут из 200 г творога по рецепту бабушки
Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака ? Простой бабушкин рецепт из 200 г творога точно станет вашим любимым! Всего 10 минут — и сытное блюдо готово к подаче.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- масло — 3 ст. л.;
- мука — 300 г;
- сода — 0,5г.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- отварной картофель — 700 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 50 мл.;
- масло для жарки.
Способ приготовления
В миске соединить творог, яйца, сахар, соль и сметану. Влить растительное масло и тщательно перемешать массу. Добавить муку и соду, замесить мягкое тесто руками. Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть.
Разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Картофель очистить, порезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Размять ее в состояние пюре, добавить соль, мягкое масло, яйцо и молоко, перемешать. Добавить обжаренный лук и снова перемешать начинку.
Разделить тесто на равные части, сформовать шарики и накрыть пищевой пленкой во избежание высыхания.
Раскатать шарики в лепешки, выложить начинку на середину и сформировать пирожки. Разогреть масло на сковороде, обжарить пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.
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