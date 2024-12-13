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Завтрак за 10 минут из 200 г творога по рецепту бабушки

13 декабря 2024 06:13
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак за 10 минут из творога – простой рецепт от бабушки
Творожные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака ? Простой бабушкин рецепт из 200 г творога точно станет вашим любимым! Всего 10 минут — и сытное блюдо готово к подаче.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • мука — 300 г;
  • сода — 0,5г.

Для начинки:

  • лук — 1 шт.;
  • отварной картофель — 700 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 50 мл.;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

В миске соединить творог, яйца, сахар, соль и сметану. Влить растительное масло и тщательно перемешать массу. Добавить муку и соду, замесить мягкое тесто руками. Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Картофель очистить, порезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Размять ее в состояние пюре, добавить соль, мягкое масло, яйцо и молоко, перемешать. Добавить обжаренный лук и снова перемешать начинку.

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Тесто с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить тесто на равные части, сформовать шарики и накрыть пищевой пленкой во избежание высыхания.

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Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать шарики в лепешки, выложить начинку на середину и сформировать пирожки. Разогреть масло на сковороде, обжарить пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

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Готовые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

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