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Сніданок за 10 хвилин з 200 г сиру за рецептом бабусі

13 грудня 2024 06:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок за 10 хвилин із сиру — простий рецепт від бабусі
Сирні пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Простий бабусин рецепт із 200 г сиру точно стане вашим улюбленим! Всього 10 хвилин — і ситна страва готова до подачі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 250 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • борошно — 300 г;
  • сода — 0,5 г.

Для начинки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • відварена картопля — 700 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 50 мл.;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати сир, яйця, цукор, сіль і сметану. Влити олію та ретельно перемішати масу. Додати борошно і соду, замісити м’яке тісто руками. Перекласти тісто у миску, накрити харчовою плівкою та залишити відпочити.

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Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на сковороді, обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Розім’яти її до стану пюре, додати сіль, м’яке масло, яйце й молоко, перемішати. Додати обсмажену цибулю й ще раз перемішати начинку.

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Тісто з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити тісто на рівні частини, сформувати кульки та накрити харчовою плівкою, щоб уникнути висихання.

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Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати кульки у коржики, викласти начинку на середину й сформувати пиріжки. Розігріти олію на сковороді, обсмажити пиріжки з обох боків до золотистої скоринки.

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Готові пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

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