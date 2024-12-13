Сніданок за 10 хвилин із сиру — простий рецепт від бабусі

Сирні пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Простий бабусин рецепт із 200 г сиру точно стане вашим улюбленим! Всього 10 хвилин — і ситна страва готова до подачі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 250 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сметана — 3 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

борошно — 300 г;

сода — 0,5 г.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

відварена картопля — 700 г;

сіль — 1 ч. л.;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 1 шт.;

молоко — 50 мл.;

олія для смаження.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати сир, яйця, цукор, сіль і сметану. Влити олію та ретельно перемішати масу. Додати борошно і соду, замісити м’яке тісто руками. Перекласти тісто у миску, накрити харчовою плівкою та залишити відпочити.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на сковороді, обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Розім’яти її до стану пюре, додати сіль, м’яке масло, яйце й молоко, перемішати. Додати обсмажену цибулю й ще раз перемішати начинку.

Тісто з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити тісто на рівні частини, сформувати кульки та накрити харчовою плівкою, щоб уникнути висихання.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати кульки у коржики, викласти начинку на середину й сформувати пиріжки. Розігріти олію на сковороді, обсмажити пиріжки з обох боків до золотистої скоринки.

Готові пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

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