Сніданок за 10 хвилин із сиру — простий рецепт від бабусі

Сніданок за 10 хвилин з 200 г сиру за рецептом бабусі
Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Простий бабусин рецепт із 200 г сиру точно стане вашим улюбленим! Всього 10 хвилин — і ситна страва готова до подачі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 250 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- борошно — 300 г;
- сода — 0,5 г.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- відварена картопля — 700 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 50 г;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 50 мл.;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
У мисці з’єднати сир, яйця, цукор, сіль і сметану. Влити олію та ретельно перемішати масу. Додати борошно і соду, замісити м’яке тісто руками. Перекласти тісто у миску, накрити харчовою плівкою та залишити відпочити.
Розігріти олію на сковороді, обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Розім’яти її до стану пюре, додати сіль, м’яке масло, яйце й молоко, перемішати. Додати обсмажену цибулю й ще раз перемішати начинку.
Розділити тісто на рівні частини, сформувати кульки та накрити харчовою плівкою, щоб уникнути висихання.
Розкачати кульки у коржики, викласти начинку на середину й сформувати пиріжки. Розігріти олію на сковороді, обсмажити пиріжки з обох боків до золотистої скоринки.
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