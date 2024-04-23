Вкусный рецепт завтрака из лаваша, который готовится всего за 15 минут — фото и видео.

Завтрак за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша
Этот рецепт выручит в ситуациях, когда совсем мало времени на приготовление завтрака. Очень быстрый и вкусный завтрак за 15 минут вместе с приготовлением, а в результате получается питательное блюдо из лаваша.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш 1 шт;
- яйцо 2 шт;
- сыр 100 г;
- колбаса 100 г;
- помидор (или соленый огурец) около 60 г;
- соль, черный перец;
- кунжут.
Способ приготовления
Из лаваша вырезать 2 лепешки диаметром, соответствующим диаметру сковороды.
Сыр натереть на терке, помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.
Выложить одну лепешку на сковороду, сверху распределить половину сыра. Два яйца взбить вилкой, посолить по вкусу (в зависимости от солености сыра). Вылить яйца на лепешку. Сверху колбасу, помидоры и вторую часть сыра.
Накрыть все второй лепешкой, немного придавить, оставить жариться 5 минут под крышкой. По желанию смазать лепешку сверху оставшимся яйцом или водой и посыпать кунжутом.
Через 5 минут перевернуть лепешку, жарить еще 4-5 минут под крышкой.
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