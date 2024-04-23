Вкусный рецепт завтрака из лаваша, который готовится всего за 15 минут — фото и видео.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот рецепт выручит в ситуациях, когда совсем мало времени на приготовление завтрака. Очень быстрый и вкусный завтрак за 15 минут вместе с приготовлением, а в результате получается питательное блюдо из лаваша.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лаваш 1 шт;

яйцо 2 шт;

сыр 100 г;

колбаса 100 г;

помидор (или соленый огурец) около 60 г;

соль, черный перец;

кунжут.

Способ приготовления

Из лаваша вырезать 2 лепешки диаметром, соответствующим диаметру сковороды.

Колбаса и помидоры. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сыр натереть на терке, помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.

Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить одну лепешку на сковороду, сверху распределить половину сыра. Два яйца взбить вилкой, посолить по вкусу (в зависимости от солености сыра). Вылить яйца на лепешку. Сверху колбасу, помидоры и вторую часть сыра.

Помидоры и колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть все второй лепешкой, немного придавить, оставить жариться 5 минут под крышкой. По желанию смазать лепешку сверху оставшимся яйцом или водой и посыпать кунжутом.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 5 минут перевернуть лепешку, жарить еще 4-5 минут под крышкой.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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