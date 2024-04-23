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Завтрак за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша

23 апреля 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт завтрака из лаваша, который готовится всего за 15 минут — фото и видео.
Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт выручит в ситуациях, когда совсем мало времени на приготовление завтрака. Очень быстрый и вкусный завтрак за 15 минут вместе с приготовлением, а в результате получается питательное блюдо из лаваша. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лаваш 1 шт;
  • яйцо 2 шт;
  • сыр 100 г;
  • колбаса 100 г;
  • помидор (или соленый огурец) около 60 г;
  • соль, черный перец;
  • кунжут. 

Способ приготовления 

Из лаваша вырезать 2 лепешки диаметром, соответствующим диаметру сковороды.

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Колбаса и помидоры. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сыр натереть на терке, помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.

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Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить одну лепешку на сковороду, сверху распределить половину сыра. Два яйца взбить вилкой, посолить по вкусу (в зависимости от солености сыра). Вылить яйца на лепешку. Сверху колбасу, помидоры и вторую часть сыра. 

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Помидоры и колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть все второй лепешкой, немного придавить, оставить жариться 5 минут под крышкой. По желанию смазать лепешку сверху оставшимся яйцом или водой и посыпать кунжутом.

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 5 минут перевернуть лепешку, жарить еще 4-5 минут под крышкой. 

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки. 

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

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