Смачний рецепт сніданку з лаваша, який готується лише за 15 хвилин – фото та відео.

Сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша
Цей рецепт допоможе в ситуаціях, коли зовсім мало часу на приготування сніданку. Дуже швидкий та смачний сніданок за 15 хвилин разом із приготуванням, а в результаті виходить поживна страва з лаваша.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш 1 шт;
- яйце 2 шт;
- сир 100 г;
- ковбаса 100 г;
- помідор (або солоний огірок) близько 60 г;
- сіль, чорний перець;
- кунжут.
Спосіб приготування
З лаваша вирізати 2 коржики діаметром, що відповідає діаметру сковороди.
Натерти сир на тертці, помідор і ковбасу (або будь-який інший м'ясний продукт) нарізати кубиками.
Викласти один коржик на сковороду, зверху розподілити половину сиру. Два яйця збити виделкою, посолити до смаку (залежно від солоності сиру). Вилити яйця на коржик. Зверху ковбасу, помідори та другу частину сиру.
Накрити все другим коржом, трохи придавити, залишити смажитися 5 хвилин під кришкою. За бажанням змастити корж зверху яйцем, що залишився, або водою і посипати кунжутом.
Через 5 хвилин перевернути коржик, смажити ще 4-5 хвилин під кришкою.
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