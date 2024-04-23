Смачний рецепт сніданку з лаваша, який готується лише за 15 хвилин – фото та відео.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт допоможе в ситуаціях, коли зовсім мало часу на приготування сніданку. Дуже швидкий та смачний сніданок за 15 хвилин разом із приготуванням, а в результаті виходить поживна страва з лаваша.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш 1 шт;

яйце 2 шт;

сир 100 г;

ковбаса 100 г;

помідор (або солоний огірок) близько 60 г;

сіль, чорний перець;

кунжут.

Спосіб приготування

З лаваша вирізати 2 коржики діаметром, що відповідає діаметру сковороди.

Ковбаса та помідори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на тертці, помідор і ковбасу (або будь-який інший м'ясний продукт) нарізати кубиками.

Лаваш та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти один коржик на сковороду, зверху розподілити половину сиру. Два яйця збити виделкою, посолити до смаку (залежно від солоності сиру). Вилити яйця на коржик. Зверху ковбасу, помідори та другу частину сиру.

Помідори та ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити все другим коржом, трохи придавити, залишити смажитися 5 хвилин під кришкою. За бажанням змастити корж зверху яйцем, що залишився, або водою і посипати кунжутом.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 5 хвилин перевернути коржик, смажити ще 4-5 хвилин під кришкою.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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