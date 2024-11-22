Завтрак за 5 минут для всей семьи – горячие бутерброды в духовке

Завтрак за 5 минут на 6 человек — горячие бутерброды в духовке
Ищете идею для быстрого завтрака ? Горячие бутерброды в духовке — это идеальный выбор. Только несколько ингредиентов, 5 минут вашего времени — и ароматный, хрустящий завтрак для 6 человек готов радовать всю семью.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Способ приготовления
Дно выпечки смазать двумя столовыми ложками томатного соуса, выложить ломтики тостового хлеба в один слой.
На хлеб нанести две столовые ложки майонеза, сверху разложить слой ветчины. Следующим слоем выложить ломтики творога, смазать двумя столовыми ложками томатного соуса.
Сверху добавить нарезанный кольцами помидор и оливки. Затем выложить еще один слой тостового хлеба, смазать его двумя столовыми ложками майонеза и двумя столовыми ложками томатного соуса.
На этот слой положить ветчину, сверху творог, украсить кольцами помидора и посыпать орегано сушеным.
Разогреть духовку до 180 °C и запекать бутерброды в течение 15 минут.
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