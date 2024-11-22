Завтрак за 5 минут для всей семьи – горячие бутерброды в духовке

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идею для быстрого завтрака ? Горячие бутерброды в духовке — это идеальный выбор. Только несколько ингредиентов, 5 минут вашего времени — и ароматный, хрустящий завтрак для 6 человек готов радовать всю семью.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Способ приготовления

Дно выпечки смазать двумя столовыми ложками томатного соуса, выложить ломтики тостового хлеба в один слой.

Тостовый хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

На хлеб нанести две столовые ложки майонеза, сверху разложить слой ветчины. Следующим слоем выложить ломтики творога, смазать двумя столовыми ложками томатного соуса.

Ветчина и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Сверху добавить нарезанный кольцами помидор и оливки. Затем выложить еще один слой тостового хлеба, смазать его двумя столовыми ложками майонеза и двумя столовыми ложками томатного соуса.

Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

На этот слой положить ветчину, сверху творог, украсить кольцами помидора и посыпать орегано сушеным.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть духовку до 180 °C и запекать бутерброды в течение 15 минут.

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