Сніданок за 5 хвилин для всієї родини — гарячі бутерброди в духовці

Сніданок за 5 хвилин на 6 осіб — гарячі бутерброди в духовці
Шукаєте ідею для швидкого сніданку? Гарячі бутерброди в духовці — це ідеальний вибір. Лише кілька інгредієнтів, 5 хвилин вашого часу — і ароматний, хрусткий сніданок для 6 осіб готовий радувати всю сім’ю.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Спосіб приготування
Дно форми для випікання змастити двома столовими ложками томатного соусу, викласти скибочки тостового хліба в один шар.
На хліб нанести дві столові ложки майонезу, зверху розкласти шар шинки. Наступним шаром викласти скибочки сиру, змастити двома столовими ложками томатного соусу.
Зверху додати нарізаний кільцями помідор і оливки. Потім викласти ще один шар тостового хліба, змастити його двома столовими ложками майонезу і двома столовими ложками томатного соусу.
На цей шар покласти шинку, зверху сир, прикрасити кільцями помідора і посипати сушеним орегано.
Розігріти духовку до 180 °C і запікати бутерброди протягом 15 хвилин.
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