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Сніданок за 5 хвилин на 6 осіб — гарячі бутерброди в духовці

22 листопада 2024 06:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок за 5 хвилин для всієї родини — гарячі бутерброди в духовці
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для швидкого сніданку? Гарячі бутерброди в духовці — це ідеальний вибір. Лише кілька інгредієнтів, 5 хвилин вашого часу — і ароматний, хрусткий сніданок для 6 осіб готовий радувати всю сім’ю. 

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Спосіб приготування 

Дно форми для випікання змастити двома столовими ложками томатного соусу, викласти скибочки тостового хліба в один шар. 

гарячі бутерброди на сніданок
Тостовий хліб. Фото: smachnenke.com.ua

На хліб нанести дві столові ложки майонезу, зверху розкласти шар шинки. Наступним шаром викласти скибочки сиру, змастити двома столовими ложками томатного соусу.

гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин
Шинка та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Зверху додати нарізаний кільцями помідор і оливки. Потім викласти ще один шар тостового хліба, змастити його двома столовими ложками майонезу і двома столовими ложками томатного соусу.

смачні гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин
Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

На цей шар покласти шинку, зверху сир, прикрасити кільцями помідора і посипати сушеним орегано.

швидкі гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин
Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти духовку до 180 °C і запікати бутерброди протягом 15 хвилин.

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