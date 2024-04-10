Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин на завтрак — фитнес рецепт.

Завтрак за пять минут для тонкой талии — худеем к лету
Очень простой и вкусный овсяноблин на завтрак. Его с удовольствием кушают даже те, кто не любить овсянку. Начинку для овсяноблина можно сделать и соленую, и сладкую под ваше настроение.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья 3 ст.л;
- молоко 4 ст.л;
- яйцо 1 шт;
- соль.
Для сладкой начинки:
- творожный или сливочный сыр;
- банан;
- мед.
Для соленой начинки:
- зелень;
- помидор;
- сыр.
Способ приготовления
Овсяные хлопья можно измельчить в блендере, а можно использовать целые.
Добавляем к ним яйцо, щепотку соли и молоко, хорошо перемешиваем.
Сковороду прогреваем, выкладываем получившуюся массу, разравниваем в круг. Обжариваем с двух сторон до румяности.
На одну сторону выкладываем начинку, сверху накрываем второй половинкой – завтрак готов.
В качестве начинки можно использовать сыр, мясо, любые овощи по вкусу.
Также можно сделать сладкую начинку.
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