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Завтрак за пять минут для тонкой талии — худеем к лету

10 апреля 2024 05:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин на завтрак — фитнес рецепт.
Блин из овсянки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

Очень простой и вкусный овсяноблин на завтрак. Его с удовольствием кушают даже те, кто не любить овсянку. Начинку для овсяноблина можно сделать и соленую, и сладкую под ваше настроение. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • овсяные хлопья 3 ст.л;
  • молоко 4 ст.л;
  • яйцо 1 шт;
  • соль.

Для сладкой начинки:

  • творожный или сливочный сыр;
  • банан;
  • мед.

Для соленой начинки:

  • зелень;
  • помидор;
  • сыр. 

Способ приготовления 

Овсяные хлопья можно измельчить в блендере, а можно использовать целые. 

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Овсянка в блендере. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем к ним яйцо, щепотку соли и молоко, хорошо перемешиваем. 

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Яйцо и овсянка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду прогреваем, выкладываем получившуюся массу, разравниваем в круг. Обжариваем с двух сторон до румяности. 

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Овсяный блин. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На одну сторону выкладываем начинку, сверху накрываем второй половинкой – завтрак готов. 

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Начинка для блина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В качестве начинки можно использовать сыр, мясо, любые овощи по вкусу.

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Овсяный блин с соленой начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также можно сделать сладкую начинку. 

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Овсяный блин с сладкой начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.

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