Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин на завтрак — фитнес рецепт.

Блин из овсянки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень простой и вкусный овсяноблин на завтрак. Его с удовольствием кушают даже те, кто не любить овсянку. Начинку для овсяноблина можно сделать и соленую, и сладкую под ваше настроение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья 3 ст.л;

молоко 4 ст.л;

яйцо 1 шт;

соль.

Для сладкой начинки:

творожный или сливочный сыр;

банан;

мед.

Для соленой начинки:

зелень;

помидор;

сыр.

Способ приготовления

Овсяные хлопья можно измельчить в блендере, а можно использовать целые.

Овсянка в блендере. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем к ним яйцо, щепотку соли и молоко, хорошо перемешиваем.

Яйцо и овсянка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду прогреваем, выкладываем получившуюся массу, разравниваем в круг. Обжариваем с двух сторон до румяности.

Овсяный блин. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На одну сторону выкладываем начинку, сверху накрываем второй половинкой – завтрак готов.

Начинка для блина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В качестве начинки можно использовать сыр, мясо, любые овощи по вкусу.

Овсяный блин с соленой начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также можно сделать сладкую начинку.

Овсяный блин с сладкой начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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