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Сніданок за п'ять хвилин для тонкої талії — худнемо до літа

10 квітня 2024 05:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Як приготувати корисний та смачний вівсяноблін на сніданок – фітнес рецепт.
Млинець з вівсянки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі

Дуже простий і смачний вівсяноблін на сніданок. Його із задоволенням їдять навіть ті, хто не любить вівсянку. Начинку для вівсянобліна можна зробити і солону, і солодку під ваш настрій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці 3 ст.л;
  • молоко 4 ст.
  • яйце 1 шт;
  • сіль.

Для солодкої начинки:

  • сирний або вершковий сир;
  • банан;
  • мед.

Для солоної начинки:

  • зелень;
  • помідор;
  • сир.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці можна подрібнити в блендері, а можна використовувати цілі.

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Вівсянка у блендері. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо до них яйце, щіпку солі та молоко, добре перемішуємо.

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Яйце та вівсянка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду прогріваємо, викладаємо масу, що вийшла, розрівнюємо в коло. Обсмажуємо із двох сторін до рум'яності.

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Вівсяний млинець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На один бік викладаємо начинку, зверху накриваємо другою половинкою — готовий сніданок.

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Начинка для млинця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Як начинку можна використовувати сир, м'ясо, будь-які овочі до смаку.

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Вівсяний млинець із солоною начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також можна зробити солодку начинку.

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Вівсяний млинець із солодкою начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Також ми розповідали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

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лайфхаки
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рецепт
вівсянка
млинці

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