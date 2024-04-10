Як приготувати корисний та смачний вівсяноблін на сніданок – фітнес рецепт.

Сніданок за п'ять хвилин для тонкої талії — худнемо до літа
Дуже простий і смачний вівсяноблін на сніданок. Його із задоволенням їдять навіть ті, хто не любить вівсянку. Начинку для вівсянобліна можна зробити і солону, і солодку під ваш настрій.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці 3 ст.л;
- молоко 4 ст.
- яйце 1 шт;
- сіль.
Для солодкої начинки:
- сирний або вершковий сир;
- банан;
- мед.
Для солоної начинки:
- зелень;
- помідор;
- сир.
Спосіб приготування
Вівсяні пластівці можна подрібнити в блендері, а можна використовувати цілі.
Додаємо до них яйце, щіпку солі та молоко, добре перемішуємо.
Сковороду прогріваємо, викладаємо масу, що вийшла, розрівнюємо в коло. Обсмажуємо із двох сторін до рум'яності.
На один бік викладаємо начинку, зверху накриваємо другою половинкою — готовий сніданок.
Як начинку можна використовувати сир, м'ясо, будь-які овочі до смаку.
Також можна зробити солодку начинку.
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