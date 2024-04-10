Як приготувати корисний та смачний вівсяноблін на сніданок – фітнес рецепт.

Млинець з вівсянки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже простий і смачний вівсяноблін на сніданок. Його із задоволенням їдять навіть ті, хто не любить вівсянку. Начинку для вівсянобліна можна зробити і солону, і солодку під ваш настрій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вівсяні пластівці 3 ст.л;

молоко 4 ст.

яйце 1 шт;

сіль.

Для солодкої начинки:

сирний або вершковий сир;

банан;

мед.

Для солоної начинки:

зелень;

помідор;

сир.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці можна подрібнити в блендері, а можна використовувати цілі.

Вівсянка у блендері. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо до них яйце, щіпку солі та молоко, добре перемішуємо.

Яйце та вівсянка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду прогріваємо, викладаємо масу, що вийшла, розрівнюємо в коло. Обсмажуємо із двох сторін до рум'яності.

Вівсяний млинець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На один бік викладаємо начинку, зверху накриваємо другою половинкою — готовий сніданок.

Начинка для млинця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Як начинку можна використовувати сир, м'ясо, будь-які овочі до смаку.

Вівсяний млинець із солоною начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також можна зробити солодку начинку.

Вівсяний млинець із солодкою начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Також ми розповідали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.