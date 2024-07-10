Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Завтрак за пять минут — намазка из консервы и вареных яиц arrow

Завтрак за пять минут — намазка из консервы и вареных яиц

10 июля 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Что приготовить на завтрак за 5 минут — быстрый рецепт намазки.
Намазка из консервы и вареных яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Очень вкусный паштет-намазка на хлеб из яиц и рыбной консервы. Замечательно подойдет к бутербродам на завтрак

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • рыбные консервы 130 г (в этом рецепте сардина, но подойдут любые рыбные консервы);
  • яйца 3 шт;
  • лук 0,5 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);
  • черный молотый перец;
  • майонез 1-2 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо размять рыбную консерву вилкой. 

рыбная консерва для намазки
Рыбная консерва. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо мелко нарезать лук и зелень. Лук потом лучше всего замариновать. 

рецепт намазки на хлеб
Лук и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить натертые яйца, соль, перец, майонез и все перемешать. Подрумянить хлеб и сделать бутерброды. 

рецепт простой намазки на хлеб
Готовая намазка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

рецепты лайфхаки яйца бутерброд идея для завтрака консерва

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных