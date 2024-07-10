Что приготовить на завтрак за 5 минут — быстрый рецепт намазки.

Намазка из консервы и вареных яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный паштет-намазка на хлеб из яиц и рыбной консервы. Замечательно подойдет к бутербродам на завтрак.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

рыбные консервы 130 г (в этом рецепте сардина, но подойдут любые рыбные консервы);

яйца 3 шт;

лук 0,5 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);

черный молотый перец;

майонез 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо размять рыбную консерву вилкой.

Рыбная консерва. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо мелко нарезать лук и зелень. Лук потом лучше всего замариновать.

Лук и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить натертые яйца, соль, перец, майонез и все перемешать. Подрумянить хлеб и сделать бутерброды.

Готовая намазка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.