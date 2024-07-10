Что приготовить на завтрак за 5 минут — быстрый рецепт намазки.

Завтрак за пять минут — намазка из консервы и вареных яиц
Очень вкусный паштет-намазка на хлеб из яиц и рыбной консервы. Замечательно подойдет к бутербродам на завтрак.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- рыбные консервы 130 г (в этом рецепте сардина, но подойдут любые рыбные консервы);
- яйца 3 шт;
- лук 0,5 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);
- черный молотый перец;
- майонез 1-2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо размять рыбную консерву вилкой.
Далее необходимо мелко нарезать лук и зелень. Лук потом лучше всего замариновать.
Добавить натертые яйца, соль, перец, майонез и все перемешать. Подрумянить хлеб и сделать бутерброды.
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